Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise – Est-ce que tu viens pour les vacances ?

Ça y est ! Le premier DLC payant d’Animal Crossing: New Horizons est de sortie. Après une mise à jour 2.0 livrée avec un jour d’avance, il est temps de découvrir ce contenu additionnel qui a tant enthousiasmé les fans de la licence lors du dernier Animal Crossing Direct. Dans Happy Home Paradise, Tom Nook nous présente Lou, une petite loutre qui gère un business de villas de vacances : « Les Villas de Lou ». Elle nous explique qu’elle cherche quelqu’un pour l’épauler dans le développement de son entreprise. Et forcément, c’est à nous qu’on propose le poste.

Pour rejoindre son île, il suffira maintenant d’aller à l’aéroport pour « aller travailler ». Lors du premier voyage, c’est Gratien, un petit singe qui travaille avec Lou qui nous accueille. L’équipe est composée de trois personnes, Lou, Gratien, et Mantin (un lamantin pas très loquace). À l’arrivée, on nous annonce la couleur : uniforme de rigueur, et première mission de suite. Pas le temps de niaiser, au boulot ! Pour le tutoriel, c’est un client qui se rend à l’agence pour son projet de villa de vacances. Autour d’une table, Lou, le client, et vous-même discutez de son projet. En plus de ses envies de décoration, il faudra également vous mettre d’accord sur l’emplacement de sa villa, parmi les multiples possibilités qu’offre l’archipel.

Et c’est parti : agencement intérieur, extérieur, meubles, murs, sols, portes, clôtures : tout y passe ! Il n’y a rien à dire sur l’outil de décoration de la maison, c’est (presque) 100% personnalisable et le choix des meubles proposés est très correct. Pour une expérience encore plus complète, on peut même faire des essais sous une lumière et/ou une saison différente.

La bonne nouvelle, c’est que le Diplôme de Déco Pro vous est rapidement offert afin de réaliser des murs contrastés et de suspendre des objets au plafond (à noter que si vous ne souhaitez pas acheter Happy Home Paradise, cet outil reste disponible au Nook Stop pour quelques miles).

Première mission terminée, le client est ravi, il est temps d’être payé madame Lou ! Et là, surprise : sur l’île des « Villas de Lou », on n’utilise pas de clochettes mais des pokis. En général, les rénovations de villa sont rémunérées 6 000 pokis, tandis que d’autres services divers (comme rendre visite à un ancien client ou prendre des photos) sont rémunérés 2 000 pokis. Comme cette monnaie n’est utilisable que sur l’île, elle nous servira à s’offrir des meubles rares, vendus par Mantin dans la partie boutique de l’agence.

Globalement, le mécanisme des missions s’opère de la façon suivante : Lou nous demande si on veut travailler, on va vendre nos services aux villageois qui se prélassent sur la plage, on rénove, on fait une photo souvenir, et la paie tombe. De temps en temps, il est bon de rendre visite aux anciens clients (Gatien se fera un plaisir de nous y emmener sur son petit bateau) afin de vérifier que tout va bien et/ou proposer éventuellement un déménagement ou une amélioration de leur lieu de vacances.

On notera également l’apparition d’une nouvelle application sur le Nook Phone, le Réseau des Joyeux Décorateurs (« RJD ») où on y retrouve la carte de l’archipel avec les emplacements pris et vacants, ainsi qu’une galerie photo avec toutes les rénovations qui ont été effectuées.

Le DLC Happy Home Paradise fera le bonheur des amoureux de la décoration. La personnalisation des maisons y est très complète, et on peut passer nos journées à décorer de nouveaux espaces. Nous sommes ravis que l’aménagement extérieur n’ait pas été mis au coin : Nintendo a bien compris que les joueurs y accordent tout autant d’importance qu’à l’intérieur. L’île de Lou et ses compères est très jolie, et c’est toujours sympa de rencontrer de nouvelles têtes sur la plage.

Concernant la variété des missions, il n’est pas sûr que les joueurs iront régulièrement sur l’île de Lou. Le gameplay peut s’avérer répétitif, avec beaucoup de dialogues qui rendent le temps long, et un archipel aux emplacements limités (que faire quand toutes les places sont prises ? On déménage ? On éjecte un villageois ?). Pour 25€, Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise reste complet et rafraîchissant pour les joueurs du jeu de base. Reste à savoir si le contenu saura se faire une place dans la communauté, où s’il deviendra anecdotique.