Animal Crossing: New Horizons – Problème de rénovations sur nos îles

Avec l’arrivée de l’hiver qui approche à grands pas, bon nombre d’entre vous ont peut-être ressenti le besoin de prendre à nouveau l’air sur son île d’Animal Crossing: New Horizons. Et avec la sortie de la nouvelle mise à jour 2.0, déployant le DLC Happy Home Designer au passage, c’est un retour en force du jeu le plus reposant de Nintendo. Mais attention, quelques problèmes techniques liés à la rénovation sont remontés.

Si vous faites parties des heureux possesseurs du nouveau DLC, il est possible que vous ayez déjà eu envie de rénover la maison d’un de vos habitants. Le bug survient à partir du moment où vous proposez une rénovation de ladite maison si, et seulement si, vous avez dans le même temps votre aéroport d’ouvert au public.

Bien que la cause ne soit pas encore expliquée, il semblerait qu’à partir de ce moment-là votre île va rencontrer de nombreux problèmes techniques, rendant l’expérience de jeu très désagréable. Toutefois, pas de panique si cela vous arrive en cours de jeu, pour les résoudre, il vous suffit de fermer votre partie puis de la relancer. Les modifications demandées seront disponibles le lendemain et plus aucune trace de bug. Rien de bien compliqué en soi, mais insuffisant pour Nintendo.

Les joueurs d'#AnimalCrossingNewHorizons qui possèdent le DLC Happy Home Paradise peuvent rencontrer des problèmes en jeu s'ils vont au bureau des résidents parler de rénover la maison d'un résident alors que l'accès est ouvert à l'aéroport. [1/3] — Nintendo France (@NintendoFrance) November 5, 2021

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est assez rare que les jeux de Nintendo soient directement confrontés à des bugs, et en général le studio japonais réagit rapidement pour résoudre les problèmes. Afin de limiter la prolifération de ce bug gênant, Nintendo a donc immédiatement réagi dans un communiqué invitant les joueurs à fermer leurs aéroports durant les rénovations. Il est donc très fortement déconseillé d’agir autrement jusqu’à la sortie du patch correctif normalement prévu pour mi-novembre. On récapitule, on ferme son aéroport si on souhaite rénover des maisons pour éviter le bug, assez simple à appliquer non ?