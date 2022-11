Au Japon, Animal Crossing détrône le roi Pokémon, 26 ans après

Événement dans l’univers vidéoludique. Après vingt-six ans de domination sans partage de la franchise Pokémon, Animal Crossing: New Horizons est officiellement devenu le jeu le plus vendu de l’histoire au Japon. Selon le site Game Data Library, le jeu sorti en 2020 se serait déjà vendu à 10,45 millions de copies, contre 10,23 millions pour la première génération de jeux Pokémon.

Le score est déjà impressionnant, mais il l’est d’autant plus quand on se rappelle que le jeu est sorti il y a seulement un peu plus de deux ans. Remis en perspective sur la durée, ce sont en moyenne plus de dix-mille jeux Animal Crossing qui se sont vendus chaque jour depuis le 20 mars 2020. L’opus précédent de la saga Animal Crossing, New Leaf, s’était déjà écoulé à plus de cinq millions de copies sur 3DS au Japon, c’est dire l’engouement des Japonais pour la simulation de vie de Nintendo.

Même si le dernier-né de la saga sur Switch a apporté sa part de nouveautés, et des graphismes améliorés par rapport à ce que pouvait proposer la 3DS, les explications du succès fulgurant du jeu se trouvent également ailleurs. Le jeu est sorti dans une période pendant laquelle les Japonais (et beaucoup d’autres personnes dans le monde) se sont retrouvées confinées à la maison, avec du temps pour s’adonner aux jeux vidéo, et le gameplay simple et familial du jeu de Nintendo était parfaitement adapté à la situation vécue.

S’il faut retenir autre chose des données fournies par le site Game Date Library, c’est sans surprise la mainmise de l’entreprise Nintendo sur le marché du jeu nippon. Ainsi, sur les vingt jeux les plus vendus de l’histoire au Japon, treize ont été développés par Nintendo, et six sont des exclusivités de la marque rouge et blanche. Seul Monster Hunter Freedom 3, sorti sur PSP en 2010, permet à Sony de sauver l’honneur.