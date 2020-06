Animal Crossing: New Horizons nous offre une mise à jour rafraîchissante

Animal Crossing: New Horizons présente sa première mise à jour d’été, avec de la plongée au programme.

Votre petit paradis au sein d’Animal Crossing: New Horizons doit maintenant commencer à être plus ou moins à votre image, le tout dépendant naturellement de votre investissement dans le jeu, et maintenant que vous vous êtes bien fait à votre nouvelle vie insulaire, il est désormais temps de profiter de nouveaux contenus rafraîchissants pour fêter l’arrivée récente de l’été.

Si vous avez découvert Animal Crossing avec cet épisode, vous avez dû rapidement vous rendre compte qu’il s’agit d’un jeu “seconde vie” et que c’est au rythme des saisons que les choses évoluent et que le contenu s’étoffe. De ce fait, la période estivale venant de débuter, vous aurez droit à une mise à jour entièrement gratuite à partir du 3 juillet prochain.

Quoi de nouveau à se mettre sous la dent pour supporter la chaleur insulaire ? Eh bien, il sera enfin temps de pouvoir faire un petit saut dans les magnifiques eaux environnantes, et c’est équipé de votre combinaison de plongée, que vous pourrez récupérer de nouvelles créatures marines afin de continuer de remplir votre musée.

Du côté de la customisation, vous allez pouvoir compter sur des nouveautés, la série d’objet “sirène”, que vous pourrez vous fabriquer grâce à Pascal, un nouveau personnage dont vous serez ravis de faire la connaissance, puisqu’il vous échangera les plans de cette série contre quelques pétoncles. Alors préparez-vous, le farming va bientôt pouvoir commencer !

Enfin, cette mise à jour signera le retour de Gulliver, un personnage que vous avez certainement déjà rencontré échoué sur la plage si vous jouez au jeu depuis sa sortie, et qui nous avait indéniablement marqué par le comique de situation dont ce jeu a le secret. N’hésitez donc pas à lui venir en aide à nouveau, tout du moins, si vous souhaitez recevoir une petite récompense.

Avant de vous laisser avec le trailer, sachez qu’Animal Crossing: New Horizons aura droit à une autre mise à jour qui devrait normalement arriver dans le courant du mois d’août, histoire de continuer de profiter de l’été comme il se doit.