Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Prenez part au combat 100 ans avant Breath of the Wild

Alors que le monde entier rêve d’une annonce pour un grand Nintendo Direct présentant les prochaines nouveautés à venir sur Nintendo Switch, la firme de Kyoto a créé la surprise. En effet, sans crier gare, Nintendo annonce le prochain jeu tiré de l’univers de The Legend of Zelda avec Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau.

Hyrule Warriors est un titre atypique bien connu des fans de Zelda. Sorti en 2014 sur Wii U, puis en 2016 sur Nintendo 3DS et enfin en 2018 sur Switch, il s’agissait d’un savoureux mélange entre l’univers de Zelda et le gameplay de la série des Dynasty Warriors. Le premier Hyrule Warriors plaçait de nombreux personnages issus de différents jeux The Legend of Zelda dans une histoire inédite, mais surtout indépendante du reste de la série. Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau ne fait pas suite à ce premier opus, mais est en réalité une préquelle à The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

L’histoire de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau se place donc un siècle avant le réveil de Link dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lors des batailles menées par l’armée d’Hyrule contre celle du fléau Ganon. Le titre est inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais pas seulement dans son aspect visuel. De nombreux personnages de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sont jouables, y compris Link et Zelda. Le titre ne nous obligera pas seulement à affronter des hordes d’ennemis, nous devrons également résoudre des énigmes environnementales, débloquer de nouvelles armes et capacités, créer des objets avec les matériaux que nous obtiendrons, visiter des magasins, et bien plus encore.

Le producteur de la série The Legend of Zelda Eiji Aonuma et le producteur des jeux de la série Hyrule Warriors Yosuke Hayashi, de Koei Tecmo Games, expliquent comment Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est né dans la vidéo ci-dessous :

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sortira en exclusivité sur Switch le 20 novembre prochain.