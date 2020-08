Ratchet & Clank – 7 min de gameplay et déjà des rumeurs de downgrade

Hier soir se tenait l’Opening Night de la GamesCom version COVID-19. La GamesCom n’est rien d’autre que le plus grand salon de jeux vidéo au monde en termes de fréquentation, et se tient traditionnellement à Cologne. Pour cause de pandémie, le salon, comme quasiment tous ses pairs, a dû renoncer à sa tenue cette année et s’est tourné, là encore comme tous les autres, vers un événement en ligne. Celui de trop diront certains, suite au manque d’exclusivités et de moments marquants qui n’auront donc pas ponctué la soirée. Pour un final en feu d’artifice, la GamesCom Opening Night avait tablé sur la présentation de gameplay inédit du prochain épisode de Ratchet & Clank prévu sur PlayStation 5.

Et le feu d’artifice n’a pas eu lieu ; à la rigueur, la comparaison avec ces bâtonnets qui crachent des étincelles qu’on met sur les gâteaux serait plus juste (ce qui est déjà cool, mais pas ouf). En effet, dès le démarrage de la vidéo du jeu, des voix dubitatives se sont faites entendre sur Twitter. Puis, à coups de captures d’écrans et de comparatifs, la sentence populaire est tombée : le jeu avait subi un méchant downgrade entre sa première présentation en juin, et ces images de véritable gameplay diffusée hier.

Après une bonne nuit de sommeil qui a probablement porté conseil, les accusations sont devenues moins franches. D’autres captures sont venues donner du grain à moudre aux enquêteurs des réseaux sociaux, et il semblerait au final que si certaines scènes semblent dégradées, il s’agirait plus d’une question de choix (dans les textures, les lumières…) que de nouvelles limites techniques.

Certains passages se montrent en effet clairement améliorés depuis la première présentation, prouvant au moins que l’équipe à continué de travailler sur le jeu pour en tirer le meilleur.

Ratchet & Clank: Rift Apart tiendra toujours le rôle de porte drapeau pour la PlayStation 5 et son super SSD sur mesure, mettant en avant les capacités de ce derniers grâce à ses changements d’univers instantanés, sans temps de chargement apparent. Pour le reste, c’est du 3D platformer classique, mais qu’on imagine aussi maîtrisé que fun, à l’instar du dernier jeu des studios, MARVEL’s Spider-Man.

Le bad buzz va-t-il disparaître aussi vite qu’il est venu ? Qu’il ait été lancé par des trolls souhaitant nuire au jeu, ou par des spectateurs ayant eu l’honnêtes sentiment d’avoir mis le doigt sur quelque chose, n’oublions pas que le véritable responsable de ce genre de rumeurs est à chercher du côté des pratiques douteuses de certains (tous ?) éditeurs, qui montent de fausses démos de gameplay pour tenter d’éblouir l’assistance… La choses étant maintenant connue de tous, le doute permanent s’est installé… Ratchet & Clank : Rift Apart sortira en même temps que la Playstation 5, à une date hélas encore mystérieuse qu’on situe quelque part en novembre.