Little Nightmares II prend date et exporte ses horreurs sur PS5 et Xbox Series X

Amateur de petits frissons en tout genre, la nouvelle qui va suivre devrait vous plaire. Little Nightmares II vient enfin de révéler sa date de sortie un an après son annonce, information accompagnée d’un trailer de gameplay inédit. Dans ce second épisode, on quitte l’étrange antre aquatique pour explorer des environnements plus ouverts, plus variés mais tout autant inquiétants. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas seul.

Little Nightmares II jouera la carte de la coopération. En effet, le joueur incarnera Mono (serait-il le fugueur des contenu additionnels du premier opus ?) accompagné par Six, l’héroïne à l’imperméable jaune qui l’a visiblement égaré en cours de route.

Retenez que cette dernière sera intégralement jouée par une intelligence artificielle, impossible de se la jouer en coopération locale ou en ligne avec un autre joueur, dommage. Bandai Namco s’exprime à ce sujet :

“La relation et le travail d’équipe des deux enfants joueront un rôle très important dans l’histoire du jeu, que ce soit pour résoudre des puzzles, découvrir les sinistres secrets du monde ou encore pour échapper à ses monstrueux occupants comme le Chasseur ou la Maîtresse”

Little Nightmares II sera disponible à partir du 11 février 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et plus tard sur PS5 et Xbox Series X via une mise à jour annoncée comme gratuite.

Il suffit de ces quelques secondes de vidéo pour replonger dans l’univers si sombre qui a fait le succès du premier épisode, on parle quand même de plus de deux millions d’exemplaires vendus !

On remarquera au passage toutes les mécaniques inédites de gameplay basées sur le brave duo tentant de survivre en ces lieux plus qu’hostiles, mention spéciale à l’effrayante institutrice à la règle bien aiguisée…