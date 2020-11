Immortals Fenyx Rising – Un trailer animé pour séduire le Japon

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la sortie d’Immortals Fenyx Rising et, on ne sait pas pour vous, mais, en ce qui nous concerne, il peine toujours à nous convaincre. On voit pourtant bien les efforts d’Ubisoft pour séduire les foules : la comparaison avec Assassin’s Creed il y a quelques mois, les partenariats avec les YouTubers… Et aujourd’hui, on va découvrir une autre de ses tentatives : des trailers façon anime… Oui, comme pour Hades.

Il n’y a que comme ça qu’on peut envahir le Japon (on rigole !). Ceci dit, c’est pas un peu bizarre que deux titres dans l’année prenant pour thématique principale la mythologie hellénique fassent leurs pubs avec des trailers façon “film d’animation japonais” ? Parce que c’est exactement ce que que nous propose Ubisoft depuis hier sur sa chaîne YouTube. Effectivement, trois vidéos, plutôt loin de la formule “version longue” (oui, ce sont des petits trailers d’une vingtaine de secondes chacun), ont rejoint les playlists de l’éditeur.

Bon allez, si, on va se montrer magnanime : sur la petite minute que couvre les 3 trailers, on pourra découvrir (encore une fois) les enjeux de votre aventure (le sauvetage de l’Ile d’Or des griffes des monstres déchaînés par le retour de Typhon), l’arme principale de Fenyx (ici faite femme mais libre à vous d’en faire un mec) et Zeus qui nous offre son soutien en nous offrant une paire d’ailes toute neuve. Bref, pas de quoi nous filer une indigestion (et puis pas franchement trop en rapport avec le style visuel du produit final d’après les trailers de gameplay…).

Ceci dit, pour le moment, ce n’est pas à nous de juger de cette approche et libre à vous, si vous le souhaitez, de vous faire votre propre opinion et de réviser vos intentions d’achat avant la sortie de Immortals Fenyx Rising, toujours calée au 3 décembre sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S et Nintendo Switch.