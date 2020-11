Godfall – Tour d’horizon des notes de la presse sur PlayStation 5

Godfall est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de ce mois de novembre. Non pas parce qu’il intrigue particulièrement ou qu’il s’annonce comme une petite bombe, mais bien parce qu’il fait partie du line-up de la PlayStation 5 et qu’il lui est exclusif. Enfin, si on ne tient pas compte de sa sortie sur PC et probablement l’année prochaine sur Xbox Series X|S, déduction que l’on fait à la suite du trailer de lancement qui laisse planer peu de doutes.

Néanmoins, le titre de Counterplay Games ne s’annonçait pas mauvais non plus et se montre même fort joli pour ce que l’on en a vu et plutôt solide dans son concept. Sorte d’action-RPG jouable seul ou en coopération jusqu’à trois joueurs, le titre propose un système de jeu basé sur le loot et les combats de boss qui vont avec. Plusieurs classes sont au programme et on nous promettait un gameplay varié et une difficulté plus ardue.

Édité par Gearbox Publishing, Godfall fut le premier jeu PlayStation 5 annoncé et alors que la sortie de la nouvelle machine de Sony approche, il est l’heure pour nous de faire un petit tour d’horizon des notes de la presse (essentiellement anglophone) parues jusqu’alors. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas la joie du côté du combat des dieux et que l’on s’attendait à bien mieux.

Voici les notes émises par la presse pour Godfall :

Comme vous pouvez le constater, on oscille entre le moyen et le bon, sans jamais que le jeu n’arrive à convaincre pleinement les testeurs, hormis pour le site God is a Geek. On lui reproche une histoire peu convaincante, un univers assez vide, un concept trop répétitif et un manque de contenu, surtout au niveau du end game.

On lui reconnaît par contre de grandes qualités quant à son gameplay, un habillage graphique convaincant, ainsi qu’une partie coopérative pertinente. Les boss sont aussi l’un des gros points forts du jeu.

Enfin, nous mettrons quotidiennement cet article à jour lorsque plus de notes nous seront communiquées, et ne manquerons pas de vous donner notre avis sur notre propre test de Godfall prochainement. Stay tuned !