Godfall – Une exclusivité PlayStation 5 remise en question ?

Les dieux semblent avoir entendu les supplications des joueurs Xbox et Godfall pourrait sortir sur les dernières consoles de Microsoft.

Il était le premier. Le premier jeu PlayStation 5 à se montrer il y a maintenant cela presque un an, car dévoilé aux Game Awards 2019. Édité par Gearbox Publishing et développé par Counterplay Games (Duelyst), le jeu est une sorte d’action/RPG lorgnant sur le slasher/looter qui s’annonce plutôt pas mal. Annoncé exclusif pour la nouvelle console de Sony et disponible dès le 19 novembre prochain, Godfall va aussi faire ses armes sur PC via l’Epic Games Store, et ce, quelques jours plus tôt.

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est bien l’exclusivité console du titre, puisque Godfall, annoncé comme premier porte-étendard d’un éditeur tiers sur PlayStation 5, pourrait n’être finalement qu’une exclusivité temporaire et sortir plus tard sur Xbox Series X/S. Ce qui nous met la puce à l’oreille, c’est un panneau apparaissant à la fin du trailer de lancement du jeu et mettant à l’honneur la prochaine machine de Sony. S’il y est indiqué que le jeu sortira bel et bien sur PC, il est aussi fait mention que le jeu ne paraîtra pas sur d’autres consoles avant le 12 mai 2021. Voilà quelque chose d’assez inhabituel pour une exclusivité qui tend alors vers le temporaire de six mois plus que le définitif.

Godfall pourrait donc débarquer dès cette date sur les Xbox Series X/S, ce qui ravirait forcément les fans de Microsoft qui pourraient donc goûter aux affrontements dynamiques et déments qu’offrira le jeu de Counterplay. Pour les joueurs PC RAS, il y a quelques jours, les configurations minimales et recommandées ont été annoncées et comme nous sommes empreints d’une gentillesse certaine, voici donc une petite image vous résumant tout cela.

Étonnamment, ce n’est pas si gourmand que cela, même si les cartes graphiques demandant pas mal de VRAM commencent à être une nécessité pour jouer dans des conditions optimales. Nous ne manquerons pas de vous faire un retour sur cette version PC dès qu’elle sera entre nos mains et de vous gratifier d’un petit test en bonne et due forme de la bête. En attendant, nous vous laissons vous délecter du trailer de lancement fraîchement sorti.