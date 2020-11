Call of Duty: Black Ops Cold War – Découvrez les notes plutôt chaudes de la presse

Call of Duty: Black Ops Cold War était la promesse pour Treyarch et Activision d’un retour aux sources pour la saga avec un abandon pur et simple du côté futuriste qui avait décontenancé pas mal de joueurs. Se déroulant au début des années 80 pendant la guerre froide, on y retrouve pas mal de têtes connues comme Mason, Woods ou encore Hudson, ainsi que quelques surprises qui ne manqueront pas de faire tiquer les fans.

Débarquant en grande pompe sur nouvelle génération avec un fort joli moteur depuis le dernier Modern Warfare, il s’accompagne d’un mode multijoueur classique et du traditionnel Zombie (sans oublier Warzone). Bien évidement, il ne faut pas s’attendre ç grands bouleversements, mais les Black Ops ont toujours été considéré comme d’excellents épisodes par les fans comme la presse, alors ce Cold War déroge-t-il à la règle ?

Bien que nous ne soyons en mesure de vous livrer notre verdict pour le moment, nous en sommes encore à tester le multijoueur, nous vous proposons de prendre connaissance dans cet article de toutes les notes et tests de la presse spécialisée anglophone et francophone sortis jusqu’alors. Aussi, cet article sera régulièrement mis à jour en fonction de la publication de nouveaux papiers de la part de nos confrères.

Notes de la presse anglophone :

Notes de la presse francophone :

Comme vous pouvez le constater, les notes sont loin, très loin d’être mauvaises pour le moment. On salut notamment ce Call of Duty pour quelques prises de risques de gameplay pour la campagne solo, même si elle est jugée finalement trop courte et ne va pas assez au fond des choses pour beaucoup.

Le multijoueur est lui salué, tout comme le Zombie, et si on retrouve un feeling old school en ligne, plus arcade que dernièrement, certains journalistes mettent en avant un contenu assez limité pour le moment. Graphiquement, il en ressort une vraie satisfaction de la part de tous, même si on est pas encore entré dans l’ère de la nouvelle génération avec ce Call of Duty: Black Ops Cold War. Enfin, Warzone est forcément de la partie, mais est indépendant donc rentre très peu en ligne de compte.

