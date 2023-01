Le Xbox Developer_Direct – Hi-Fi Rush débarque day one sur le Game Pass

Janvier semblait jusqu’ici tristement calme pour les abonnés Game Pass de Microsoft. Le service par abonnement nous a en effet habitués à retrouver une dizaine de nouveaux jeux chaque mois. Mais pour ce mois, les titres qui avaient rejoint le service n’étaient qu’au nombre de quatre. Certes, il y avait de la qualité, avec Persona 3 et 4 en tête, mais de nombreux abonnés trouvaient la proposition un peu chiche. Heureusement, la conférence en ligne diffusée hier sous le titre Xbox Developer_Direct s’est achevée sur une nouvelle salve de jeux à destination du Game Pass, dont une très bonne surprise « Day One » ! Ainsi, après avoir découvert de nouveaux extraits de gameplay pour Redfall, ainsi que les dates de sortie de jeux plus ou moins attendus (Redfall, sortie le 2 mai prochain ; Minecraft Legends, sortie le 18 avril), on apprenait que Hi-Fi Rush serait disponible dès la fin de la conférence !

Hi-Fi Rush, c’est le tout nouveau jeu presque « surprise » de Tango Gameworks, le studio dirigé par Shinji Mikami, créateur de Resident Evil ou de Devil May Cry. Pourtant, Hi-Fi Rush est loin des autres créations horrifiques de Mikami ou du studio (The Evil Within, Tokyo Ghostwire). Il s’agit d’un jeu de rythme et d’action au look très cartoon, dans lequel, comme dans un Crypt of the Necrodancer, attaquer, esquiver, parer, se fait en rythme avec la bande-son. Le jeu, permissif, permet néanmoins d’agir en dehors du rythme, mais récompense les joueurs qui se plient à la musique.

Voici la liste des autres jeux annoncés sur le Game Pass, et de la totalité du line-up du service pour le mois de janvier :

Hi-Fi Rush (Console, PC et Cloud) – Déjà disponible

GoldenEye 007 (Console) – 27 janvier

Roboquest (Game Preview) (Console) – 30 janvier

Age of Empire II : Definitive Edition (Console, Cloud) – 31 janvier

Inkulinati (Game Preview) (Console, PC et Cloud) – 31 janvier

Jojo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Console, PC et Cloud) – 31 janvier

Quelques titres ont aussi été annoncés en avance pour le mois de février : Darkest Dungeon, Grid Legends et Hot Wheels Unleashed rejoignent le service la première semaine de février. Par ailleurs, si rien n’a été évoqué concernant Starfield lors de ce Xbox Developer_Direct, il semblerait que la grosse exclusivités Bethesda/ Xbox aura droit à son propre show d’ici peu.