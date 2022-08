Inkulinati – Il est revenu le temps des Cathédrales ?

Est-ce qu’il se passe quelque chose avec les enluminures et autres illustrations moyenâgeuses ? Lors d’un Xbox Showcase, un jeu signé Obsidian avait surpris tout le monde : Pentiment. D’abord parce qu’il nous a été montré sans avoir été teasé du tout auparavant, mais surtout, c’est sa direction artistique qui a pris tout le monde de court : Pentiment semble en effet se dérouler au beau milieu des enluminures d’un manuscrit du Moyen-Âge !

Depuis, quelques previews ont été publiées, et le jeu a une date de sortie toute proche, le 15 novembre. Mais ce jeu qui semble sorti de nulle part l’est-il vraiment, ou y a-t-il un mouvement de fond autour des illustrations médiévales ?

On découvre en effet maintenant Inkulinati, un jeu de stratégie à la D.A. là encore inspirée des manuscrits du XVIème siècle, mais surtout des mèmes et parodies qui en émanent sur internet depuis quelques années («Two Monks Inventing Things» sur The Toast, @WeirdMedieval ou chez nous @thuillieres, sur Twitter, par exemple). Un jeu « où le derrière d’un lapin peut être plus mortel que l’épée d’un chien » annonce en effet le développeur (Yaza Games) sur la page Steam du jeu !

Inkulinati est ainsi un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel le joueur envoie au front des créatures aussi fantaisistes que celles que l’on trouve sur les tapisseries des châteaux forts, comme des escargots géants dévoreurs d’hommes, ou des lapins maniant l’épée (?!). Les développeurs insistent sur le fait que ces idées saugrenues ne leur appartiennent pas, mais sont toutes issues de véritables ouvrages médiévaux !

Un coup d’œil au trailer, publié quelques mois après celui de Pentiment, nous donnera peut-être l’idée de crier au plagiat, mais il faut savoir qu’Inkulinati est en développement depuis maintenant 5 ans, et qu’il a réussi une campagne Kickstarter dès 2020. L’illustration médiévale est dans l’air du temps, c’est tout !

Après avoir remporté les prix du meilleur jeu indé et du jeu le plus original à la Gamescom, Inkulinati sortira en version anticipée sur PC cet hiver. Et bonne nouvelle, le jeu intègrera aussitôt le catalogue du Game Pass, puis sortira ensuite sur Switch.