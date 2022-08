Gamescom 2022 – Tout ce qu’il faut retenir de l’ONL

Hier soir se tenait l’Opening Night Live (ONL) de la Gamescom 2022, l’occasion rêvée pour les éditeurs et les développeurs de sortir leurs dernières cartouches après un début d’été mouvementé suivi d’une accalmie soudaine. De la nouvelle pépite aux informations tant attendues de titres déjà annoncés, nous vous proposons un bref tour d’horizon de tout ce qu’il ne fallait pas manquer durant cette soirée de fête vidéoludique.

Everywhere

C’est une toute nouvelle IP qui ouvre le bal, précédée du désormais célèbre « World Premiere » : Everywhere. La première partie du trailer diffusé nous laisse entrevoir un monde ouvert ressemblant fortement à Fortnite dans lequel il semble être possible de faire tout ce que vous voulez. Soudainement, la seconde partie nous ramène rapidement sur un aspect beaucoup plus réaliste. Affaire à suivre.

Dune: Awakening

À la surprise générale, un trailer d’un MMO de survie open world basé sur l’univers de Dune est dévoilé. Nous n’y voyons pas grand-chose, mais il est bien rare que cet univers soit adapté en jeu vidéo. On attend évidemment avec impatience d’en apprendre un peu plus sur le projet.

The Lords of the Fallen

La suite du très apprécié Lords of the Fallen faisait également partie des réjouissances, se ramenant avec son gros trailer en CGI qui envoie. L’ambiance est travaillée, et on y suit le personnage principal aux prises avec des entités maléfiques et autres cadavres putréfiés. C’est tout ce qu’on verra du jeu pour le moment.

New Tales From The Borderlands

Tales For the Borderlands avait connu un succès prononcé auprès des fans, et malgré les leaks qui avaient pu vendre la mèche, Gearbox est venu annoncer ce soir une nouvelle itération du penchant plus narratif de son univers. On garde l’esprit Borderlands, on allège un peu le côté un peu trop rigide des anciens Telltale et on ajoute de nouvelles mécaniques, plus de fun et on obtient New Tales From the Borderlands. Le jeu débarquera le 21 octobre 2022 sur toutes les plateformes.

MoonBreaker

Le nouveau bébé des développeurs de Subnautica, annoncé comme figurant au programme de cette Gamescom 2022, s’est montré ce soir. MoonBreaker se présente comme un jeu de stratégie imitant un jeu de plateau. On y dirige des figurines disposant de différentes capacités. Ces dernières sont totalement customisables, jusqu’à la peinture, comme de véritable figurines Warhammer. Le titre arrive en early access le 29 septembre 2022 sur Steam.

Atlas Fallen

Focus Interactive en a profité pour dévoiler leur nouveau jeu intitulé Atlas Fallen. Jeu d’action heroic-fantasy avec une direction artistique travaillée et des graphismes qui semblent réussis, le jeu est prévu pour 2023 sur à peu près toutes les plateformes. À part des bribes de gameplay et un très beau trailer en CGI, le jeu restera avare en démonstrations.

Killer Klowns from Outerspace

Les créateurs du jeu Vendredi 13 ont profité de la Gamescom pour ressusciter la légende des films d’horreur nanardesques des années 80. Oui, Killer Klowns from outer Space débarque en jeu vidéo. Il s’agit de nouveau d’une expérience multijoueur, mais cette fois, la question qui nous pend aux lèvres est la suivante : survivrez-vous à l’attaque des clowns tueurs venus de l’espace ?

Dead Island 2

Comme prophétisé par Amazon, la conférence se termine par la confirmation du comeback inattendu de Dead Island 2. Dans un trailer aussi décalé que celui auquel nous avons eu le droit plusieurs années auparavant, le jeu affirme de nouveau son ambiance dans le sang et l’humour. Le jeu prendra place dans un Los Angeles ravagé par les zombies et du gameplay a même été dévoilé pour l’occasion. De quoi ravir ceux qui attendaient encore le titre avec impatience.

Vous pourrez mettre la main sur Dead Island 2 dès le 3 février 2023.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette édition de l’Opening NIght Live de la Gamescom n’aura pas été avare en nouvelles annonces et confirmations. Si certaines surprises n’en étaient plus vraiment, en raison des fuites de part et d’autres de la toile, certaines ont su rester discrètes, comme le nouveau titre des créateurs de Subnautica.

Reste à savoir si les délais donnés seront tenus, si les titres très attendus se révéleront à la hauteur et si les nouvelles pépites annoncées en seront réellement.