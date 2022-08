Les mèmes – Une visibilité qui dépasse le marketing (et la raison)

Alors que la bêta vient tout juste d’ouvrir au public, Multiversus est tout simplement devenu le jeu de combat le plus joué sur Steam, et de loin. Si sa popularité est sans conteste liée aux multiples qualités de son gameplay, force est de constater que l’équipe derrière le jeu aura aussi su y intégrer un élément communautaire apprécié de tous, et de le faire rayonner sur les réseaux : les mèmes.

Multiversus – Memes as Gameplay

Une des bonnes idées de Multiversus fut d’intégrer Sammy, le personnage de Scooby-Doo, à son roster. Non pas parce que celui-ci est aux antipodes des modèles de virilité actuels, avec ses bras maigrichons et son style vestimentaire dégingandé, mais parce que personne ne l’aurait jamais imaginé avoir sa place aux côtés de combattants surhumains comme Superman ou Wonder Woman.

Personne, jusqu’à la création incongrue d’Ultra-Instinct Shaggy (le nom anglais de Sammy) dans l’imaginaire collectif, ayant mené à une prolifération de mèmes dénués de sens comme on les aime.

Cette vague de passion déraisonnée a mené Ed Boon, le réalisateur de Mortal Kombat 11, à partager un mockup ultra réaliste du personnage en réponse aux demandes soutenues de l’intégrer au jeu (ce qu’il ne fera finalement pas, bouh-hou).

Hack and Slash Shaggy variation 🤣pic.twitter.com/TGFhfwAVkX — Ed Boon (@noobde) February 1, 2019

Les désabusés de Mortal Kombat pourront donc s’enjailler en le voyant arriver dans Multiversus, avec une technique directement inspirée de la concentration d’énergie de Goku, lui permettant d’asséner une attaque particulièrement puissante par la suite. Il ne s’agit cependant pas là de l’unique réappropriation d’un mème dans le jeu, qui semble vouloir s’en faire une spécialité…

Durant le Comic Con, Lebron James a été annoncé comme personnage jouable de Multiversus. Cette nouvelle en a surpris plus d’un, puisqu’il s’agit là du seul personnage non fictif du jeu, qui dénote avec le reste du casting. Mais la vraie surprise vient d’une de ses attaques.

Lorsque Lebron est privé de son ballon de basket, au cœur de ses mécaniques de combat, son attaque normale change pour rappeler sa mimique déconfite devenue célèbre, référence à un moment crucial d’un match durant lequel un de ses coéquipiers ne lui avait pas fait la passe alors qu’il était démarqué.

Appliquée avec intelligence par le studio Player First Games dans son platform-fighter, cette intégration du mème au cœur du gameplay du jeu est particulièrement pertinente. Il ne s’agit pas de proposer du fan-service gratuit, mais bien de se réapproprier des codes sociaux dans une mécanique de jeu pour toucher un public plus grand, en utilisant des créations déjantées.

Imaginez un instant que dans Mario Kart 9 (si Nintendo se sort les doigts un jour), le Death-Stare de Luigi soit un objet à part entière qui tétanise les joueurs adverses, ne serait-ce pas à la fois drôle et merveilleux…?

Et vous, au milieu de ces possibilités infinies, quel mème aimeriez-vous voir dans votre prochaine licence de cœur ?