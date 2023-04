Netflix renforce sa politique gaming et s’offre Joseph Staten (Halo)

À l’inverse de l’éphémère plateforme Stadia, Netflix affirme vraiment ses intentions afin de se frayer un chemin au sein de l’industrie du jeu vidéo. Quitte à sortir l’artillerie lourde, comme cela semble être le cas avec l’arrivée un peu inattendue de Joseph Staten dans ses rangs, lui qui est bien loin d’être un rookie du média ! En effet, l’homme dispose d’un CV époustouflant, même s’il est souvent réduit à être l’une des figures de proue d’une seule saga : Halo. Constat un peu réducteur quand bien même il faut reconnaître que, factuellement, sa notoriété trouve sa source dans cette œuvre devenue culte. Embauché dès 1998 par le studio Bungie, à l’origine des pérégrinations initiales du Master Chief, il fut dévoué à la direction des cinématiques et à l’écriture de la trilogie d’origine. Petite anecdote sympathique, il prête également son timbre de voix aux Grognards, ces sales bestioles emblématiques de la série. On le retrouvera par la suite romancier avec Contact Harvest, entre autres, livre de SF se déroulant dans la même diégèse.

Après avoir rejoint la team Microsoft, Joseph Staten s’immisce dans le script de l’explosif mais imparfait ReCore et du médiocre Crackdown 3 avant d’accomplir ce qui est peut-être à ce jour son plus grand exploit : redynamiser les équipes de 343 Industries, passablement abattues par le retour glacial des joueurs et de la presse, sans pitié suite à la toute première présentation (décevante il est vrai) de Halo: Infinite. Sauvant le projet d’une potentielle catastrophe industrielle, l’artiste parviendra à rassurer les développeurs tout comme le public grâce à un sens de la communication sobre mais efficace. Sans doute que les ambitions originelles étaient plus élevées mais dans le jeu vidéo, le pragmatisme fait bien souvent foi !

Toujours est-il que le géant du streaming envoie un message fort en s’octroyant les services d’un sacré artisan du milieu. Exit la stratégie moribonde pour les mobiles et les tablettes tout en tentant en parallèle de faire fonctionner la machine par le biais d’adaptations plus ou moins réussies de licences vidéoludiques cultes ! Désormais, on parle vraiment de gaming et il est indéniable que la multinationale a su recentrer sa vision avec brio. Après avoir obtenu des portages de TMNT ou encore Mémoires de la Grande Guerre, en plus d’accords essentiels avec des éditeurs tiers, Netflix exprime clairement son désir d’apposer son empreinte par le biais de jeux « maison ». C’est en cela que le renfort de Joseph Staten apparaît comme une volonté d’enclencher la seconde.

Surtout que le budget consacré risque d’être important puisque les termes sont sans équivoque : on parle bien de « AAA » et point d’autre chose ! Si les contours sont encore flous, les déclarations du créateur sur ses réseaux sociaux sont de bon augure :

Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que j’ai rejoint Netflix Games en tant que directeur créatif pour un nouveau jeu AAA multiplateforme d’une IP originale. Allons-y !

Il est probable que notre attente sera encore longue mais finalement, n’est-ce pas là une nouvelle forme de saine concurrence ? Wait and see comme dirait l’autre. Toutefois, notre curiosité est piquée au vif et il va sans dire qu’avec un tel pedigree, nous espérons que Joseph Staten parviendra à faire bouger les lignes !