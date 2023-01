TMNT: Shredder’s Revenge débarque sur IOS et Android via Netflix

Sorti au mois de juin dernier, le TMNT: Shredder’s Revenge de Tribute Games, édité par Dotemu, a rapidement su se trouver une place confortable dans le cœur des amateurs de beat’em up à l’ancienne, déjà comblés deux ans auparavant pas l’excellent Streets of Rage 4. Il n’est donc pas si surprenant que cette dernière itération des aventures des Chevaliers d’Écailles et de vinyle, déjà disponible sur toutes les consoles actuelles, trouve à présent le chemin de nos smartphones et tablettes sous Android et IOS. Mais attention, il est disponible en exclusivité pour les abonnés à Netflix.

Peu à peu, le géant du streaming franchi les étapes qui le sépare de ce gros gâteau financier qu’est le jeu vidéo. On se souvient en effet de son rachat il y a un peu plus d’un an de Night School Studio, à l’œuvre actuellement sur Oxenfree II: Lost Signals. Il s’agissait là d’un de ses premier pas majeur dans l’univers du gaming. En s’arrogeant aujourd’hui l’exclusivité mobile de TMNT: Shredder’s Revenge, c’est à nouveau un joli coup que réalisent les équipes de Netflix. De quoi faire passer à la caisse les gamers encore réfractaires à l’abonnement ? Peut-être pas tout à fait, mais quand on y regarde de plus près, le catalogue de jeux proposés commence à bien s’étoffer, tant en quantité qu’en qualité.

On y retrouve notamment le premier épisode d’Oxenfree et Kentucky Route Zero, deux excellents jeux d’aventure, genre se prêtant particulièrement bien au format mobile. D’abord disponible en exclusivité sur les Xbox et PC avant d’arriver quelques mois plus tard sur Switch et PlayStation, l’expérience 12 Minutes fait également partie de l’offre Netflix. Un bon moyen pour s’essayer à cette expérience atypique. Ajoutons à cela Moonlighter, un rogue lite assez simple mais néanmoins sympathique et Spiritfarer, l’une des pépite de la scène indépendante de 2020, sans oublier l’un des GOTY 2022, Immortality, le jeu de Sam Barlow, et nous voici avec une sélection qui a du chien.

Et surtout, les perspectives à moyen terme semblent plutôt enthousiasmantes. Entre un Vikings: Valhalla (un jeu de stratégie, adaptation de la série éponyme), un Soldats Inconnus : Frères d’Armes, suite du mémorable Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, et donc un TMNT: Shredder’s Revenge, cette année 2023 pourrait être un très bon cru du coté de la branche gaming de Netflix. Avec Netflix, Microsoft et son acquisition (éventuelle) de King, Nintendo qui se met à adapter ses licences phares sur mobile et PlayStation qui commence à sérieusement s’y intéresser, le match qui s’amorce s’annonce terrible mais palpitant à suivre.