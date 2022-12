The Witcher Netflix – Quel avenir pour la série ?

L’avenir de l’adaptation en série de l’univers du Sorceleur, sobrement nommée The Witcher, semble de plus en plus compromis. Portée par un casting très bon, et surtout par la performance d’Henry Cavill en Géralt de Riv, ainsi que par la très bonne réception de la première saison, la série avait alors tout pour rencontrer un succès durable.

Cependant, depuis quelques mois les mauvaises nouvelles s’enchaînent : mauvaise réception de la seconde saison, scénario jugé bâclé et s’écartant trop de l’univers des livres, personnages non respectés, départ fracassant d’Henry Cavill de la série etc… on pourrait croire qu’une nouvelle Conjonction des Sphères a eu lieu. En octobre, un ancien producteur et scénariste ayant travaillé sur la série, Beau DeMayo, avait notamment critiqué l’équipe de production en déclarant que l’histoire des livres mais aussi des jeux du studio CD Project Red avait été moquée et critiquée par les scénaristes :

« J’ai travaillé sur cette série, The Witcher, sur laquelle certains des scénaristes n’aimaient profondément pas les livres et les jeux (allant jusqu’à moquer ouvertement le matériau d’origine). C’est une recette menant tout droit au désastre et à la démoralisation. Vous devez respecter une oeuvre avant de prétendre ajouter à son héritage. »

Cette déclaration assassine pourrait expliquer les changements importants que la saison 2 a apportée à l’histoire du monde de The Witcher mais aussi à certains personnages bien établis, allant jusqu’à changer leur personnalité, et même leur mort, par rapport aux livres, et naturellement cette critique a fait des échos au sein de la communautés des fans des aventures du Sorceleur, au point d’être reprise en boucle sur Reddit et sur le compte instagram de la réalisatrice Lauren S. Hissrich.

Pourtant, dans une déclaration récente, Lauren S. Hissrich se défend d’avoir manqué de respect à l’univers des livres d’Andrzej Sapkowski :

« Je ne me suis jamais moquée des livres. Les livres représentent toute ma vie. J’ai une très bonne relation avec Mr Sapkowski, et les bureaux d’écriture de scénario sont sûrs et sacrés, et plus que tout des lieux de soutien. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. J’ai beaucoup de respect pour Beau et les épisodes qu’il a écrit. L’épisode de la Stryge qu’il a écrit est l’un de mes préférés. Il a également rédigé celui où les personnages vont à Kaer Morhen, où un personnage important meurt ce qui a conduit à de nombreuses critiques. Mais il a été courageux d’écrire l’histoire qu’il voulait raconter. Il faut en avoir pour le faire, je respecte ça! »

Ce faisant, la réalisatrice renvoie également la balle à DeMayo pour avoir écrit un épisode controversé. Dès lors, il est difficile de déterminer les responsabilités pour les choix d’écriture. DeMayo était-il totalement libre dans la rédaction du scénario ou bien devait-il s’en tenir à quelques idées principales fixées par la direction de la production et écrire autour de points non négociables tels que des lieux et des morts de personnages ? Y a t-il un doppler travaillant sur cette série et se jouant des équipes et de leur travail ?

Quoi qu’il en soit, la situation dans laquelle se trouve désormais la série sent le souffre et il est douteux qu’elle survive au départ de son acteur principal. Si Henry Cavill prête encore ses traits à Géralt de Riv pour la troisième saison, c’est Liam Hemsworth qui prendra le relais à partir de la quatrième saison. Reste à voir si la troisième saison va, quant à elle, respecter les livres et les jeux. Ou pas.