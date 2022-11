Le remake de The Witcher en monde ouvert ?

Depuis 2015, et la première sortie de The Witcher 3: Wild Hunt, il n’est pas une année sans un nouveau projet annoncé autour du personnage de Geralt de Riv. La série Netflix, le succès des livres et les portages sur les différentes plateformes vidéoludiques ont permis de maintenir le personnage à un très haut niveau de notoriété depuis maintenant plusieurs années. Alors que les fans et certains néophytes attendent avec impatience la version current-gen de Wild Hunt, prévue pour le 14 décembre prochain, une autre nouvelle est arrivée aujourd’hui, et elle concerne le premier jeu de la saga The Witcher, sorti en 2007.

Le remake du premier jeu du studio CD Projekt, annoncé le mois dernier, est encore au stade de projet. Il présentera de nombreux changements par rapport à la version originale, et devrait se dérouler dans un monde ouvert.

Les premières aventures de Geralt, sorties originalement sur PC, sont finalement assez peu connues du grand public. Le studio polonais compte surfer sur la vague de succès du sorceleur, avec ses plus de soixante millions d’exemplaires vendus à travers le monde, pour permettre au premier opus de la saga de vivre une seconde vie. Peu de détails ont été donnés, mais l’annonce a été faite par CD Projekt :

« Ce sera une aventure narrative, un RPG solo dans un monde ouvert. » – CD Projekt

Il s’agit là d’une vraie surprise, car The Witcher proposait une aventure originale plutôt linéaire, simplement entrecoupée de petits hubs. Les possibilités gigantesques offertes par le moteur Unreal Engine 5 et la grande mode des jeux en monde ouvert semblent avoir amené les développeurs à repenser totalement l’œuvre de 2007, les codes du jeu vidéo ayant bien changé depuis. Le passage d’un jeu linéaire à un jeu en monde ouvert devrait logiquement amener d’autres changements, un travail de réécriture devant sans doute être fait pour adapter les quêtes du premier jeu à un nouveau monde.

« Soyez patients, il faudra du temps avant que nous ne partagions de nouveaux détails sur ce projet. » – CD Projekt

Il faudra donc prendre son mal en patience pour recevoir de nouvelles informations sur le remake de The Witcher. En effet, cette mini-annonce n’est qu’une goutte d’eau au milieu de l’océan de projets annoncés par CD Projekt pour les années à venir : un nouveau jeu Cyberpunk, différents jeux The Witcher, et même une nouvelle licence, pour le moment connue sous le nom « Hadar ».