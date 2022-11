The Witcher 3: Wild Hunt- La mise à jour next-gen est imminente

Sorties en 2015, et révolutionnant le monde des open worlds, les aventures de Geralt De Riv reviennent sur nos consoles modernes le 14 décembre. À cette occasion, les équipes de CD Projekt nous ont offert un stream afin de nous en apprendre un peu plus. Alors que l’acteur de la série éponyme sur Netflix nous annonçait dernièrement son départ du show, les joueurs étaient dans l’attente de voir ce que donnerait le jeu sur PS5 et Xbox Series X.

C’est désormais chose faite. Bien qu’en relançant The Witcher 3 sur ces consoles, vous pouviez bénéficier de l’apport de puissance, pour avoir des temps de chargement beaucoup plus rapide, ainsi qu’une meilleure fluidité, cela n’était pas une véritable nouvelle version. Une fois sortie du spectre de la tourmente Cyberpunk 2077, l’équipe s’est attelée à délivrer cette mise à jour gratuite, avec au programme :

Des dizaines d’améliorations graphiques

Du ray-tracing

Des temps de chargement plus rapides

Et des mods intégrés à l’expérience

Pour les fans du boucher de Blaviken de Netflix, un ensemble de DLC cosmétiques seront aussi inclus avec de nouvelles armes et armures pour les personnages, ainsi que les ennemis.

On a ainsi pu voir que les consoles de la nouvelle génération bénéficieront du 60FPS pour une expérience fluide ou pour jouer en résolution 4k, mais en 30FPS avec du ray-tracing afin de voir vos armures briller de milles feux. Une amélioration des textures et une plus grande végétation seront aussi implémentées.

Une nouveauté également, une gestion de la caméra pour la mettre plus ou moins proche de Geralt, mais également des raccourcis pour les sorts. Pour les amateurs de photos, le mode fait également son arrivée sur le soft. La carte sera elle aussi personnalisable pour éviter la surcharge d’informations. Pour finir, c’est la PS5 qui est à l’honneur avec la prise en charge de la DualSense et le retour haptique des gâchettes.

Le Sorceleur bénéficiera aussi de quelques ajouts sur PC, avec également le ray-tracing. Cette mise à niveau est bien entendue gratuite pour tous les possesseurs du jeu The Witcher 3. Pour les personnes ne le possédant pas encore, une version Complete Edition sortira en version numérique et un peu plus tard en version physique. Pour la Switch, cette version sortira un peu plus tard.