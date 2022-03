The Witcher – CDProjekt annonce une nouvelle saga

Alors que des easters egg continuent d’être trouvé par les joueurs sept ans après la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt annonce officiellement qu’un nouveau titre est en développement.

Il est grand temps pour le Loup Blanc (ou Ciri…) de reprendre les armes après avoir collectionné non pas des trophées de monstres mais quelques 250 prix du jeu de l’année et que la franchise assoit sa popularité avec le succès de la série Netflix. CD Projekt annonce donc une nouvelle saga dans l’univers du célèbre boucher de Blaviken, de quoi ravir les fans. Pour l’instant nous n’avons pas plus d’informations ni de date précise quant à sa potentielle sortie qui sera sûrement dans quelques années. Même si nous ne savons pas si nous allons retrouver les personnages principaux de la franchise, nous pouvons très bien laisser divaguer notre imagination quant au potentiel personnage que l’on pourrait incarner, Geralt ou au hasard, Cirilla.

Cette annonce s’accompagne d’une autre nouvelle d’ordre technique. The Witcher 4 tournera avec le moteur graphique d’Unreal Engine 5 développés par Epic Games. Cette nouvelle est la conséquence directe d’un partenariat annoncé avec le studio de Fortnite et durera plusieurs années et qui devrait permettre à CD Projekt de contribuer au développement technique du moteur en collaboration avec Epic Games donc afin de l’adapter aux exigences du monde ouvert.

» Nous collaborerons étroitement avec les développeurs d’Epic Games, l’objectif principal étant d’aider à adapter le moteur aux expériences en monde ouvert. «

CD Projekt délaisse donc son moteur fétiche le REDengine qui a été le pilier des projets les plus récents dont Cyberpunk 2077 et des déboires que l’on connaît tous. Un bilan interne a sûrement dû être réalisé sur l’état du REDengine. Ce dernier est cependant toujours utilisé pour le développement de la prochaine extension de Cyberpunk 2077, reste à voir si elle va complètement enterrer le jeu ou peut-être créer une étincelle.

Avec l’annonce de ce nouveau jeu, CD Projekt retourne à une valeur sûre afin de rassurer avant tout les actionnaires, d’où une annonce aussi tôt même si nous pouvons leur reprocher de ne pas apprendre de leurs erreurs en dévoilant un projet trop en avance, cette annonce n’est pas tant destinée aux joueurs directement. Nous ne manquerons pas de suivre le développement de ce projet, en espérant qu’il ne finisse pas comme Cyberpunk 2077.