The Witcher 3 – Gaunter de Meuré, un personnage à la dimension cosmique

Que diriez-vous de quelques chroniques sur l’univers de The Witcher ? La saison 2 de Netflix nous a clairement laissé sur notre faim, et on attend impatiemment la suite des aventures de Geralt et de toute la clique des Sorceleurs. Pour palier à notre frustration, on vous proposera de temps en temps quelques décryptages de l’univers, des personnages, des monstres, et des inspirations qui ont permis au monde d’Andrzej Sapkowski de s’offrir au grand public.

Aujourd’hui, on va se focaliser sur un personnage qui vous évoquera sûrement un souvenir lointain si vous n’avez joué qu’au jeu The Witcher 3, ou a contrario un souvenir indéfectible en ayant joué à l’extension Hearts of Stone, sortie le 13 octobre 2015. Attention SPOILER !

Un personnage énigmatique

La première fois qu’on voit Gaunter de Meuré (ou Gaunter O’dimm en anglais), c’est au tout début du jeu de l’histoire principale de The Witcher 3: Wild Hunt. Il nous aide dans la taverne à Blanchefleur en nous donnant des informations sur la piste de Yennefer. Il semble nous connaître déjà, prétextant le fait qu’il a déjà entendu les histoires du boucher de Blaviken dans les ballades de Jaskier, l’un des amis les plus proches de Geralt. Mais on doute sincèrement de la véracité de ces propos, ce serait trop simple.

L’extension Hearts of Stone nous a permis d’en savoir un peu plus sur lui. C’est l’un des personnages principaux et on apprendra plus tard que c’est le véritable antagoniste de l’extension.

Pour résumer, Geralt trouve un contrat de sorceleur tout ce qu’il y a de plus banal sur un panneau d’affiche. Ce contrat, posté par Olgierd von Everec, un des personnages importants de l’histoire, stipule qu’il faut tuer un monstre qui rôde dans les égouts d’Oxenfurt. C’est là par ailleurs que nous rencontrerons Shani, un des fameux love-interest de Geral

Le monstre d’Oxenfurt est en réalité un prince du peuple Ophiri, et il veut désormais se venger en exécutant Geralt. Le Sorceleur sera alors sauvé par Gaunter de Meuré, qui vous marquera le visage avec un symbole mystique qui s’apparente au satanisme. On comprendra bien plus tard ce qu’était réellement ce genre de symbole. Il vous demandera de réaliser les trois vœux d’Olgierd, si vous voulez qu’il enlève cette marque.

On comprend tout au long de l’aventure, en réalisant les souhaits d’Olgierd, qu’il a aussi passé un pacte avec Gaunter de Meuré, pour sauver son mariage compromis avec Iris von Everec à cause de la faillite de l’entreprise familiale, et il pactisera avec ce qu’il semblerait être une entité maléfique.

Cette entité n’est autre que Gaunter de Meuré/Maître Miroir/Homme de verre. On comprendra alors, dans une scène à glacer le sang du spectateur, mais aussi celui de Geralt, que Gaunter n’est pas là pour rigoler, et qu’il est loin d’être un simple marchand itinérant, un peu poète sur les bords. Il peut contrôler le temps, se téléporter, marcher dans les airs, comme on le voit dans une des dernières scènes, quand il vous rejoint au temple de Lilvani.

À la fin d’Hearts of Stone, Geralt se trouve face à deux choix. Soit il peut laisser Gaunter prendre l’âme d’Olgierd, en ayant trompé ce dernier sur les clauses du contrat, soit vous pouvez lui faire face une bonne fois pour toute. Il montrera alors son vrai visage, vous proposera une énigme en vous téléportant dans une dimension parallèle aux allures d’Alice : retour au pays de la folie. Si vous réussissez à le retrouver, il disparaîtra en vous applaudissant, et repartira dans sa dimension à tout jamais dans un cri horrifique.

De qui/quoi est-il inspiré ?

Gaunter de Meuré est un personnage très énigmatique, et bourré d’inspirations en tout genre. Passant d’un simple marchand, à une entité maline qui arrive à manipuler Geralt, il peut sincèrement vous faire frissonner si vous ne voyez pas arriver la profondeur de sa malice. Saviez-vous d’ailleurs que Gaunter apparaît dans quelques cinématiques dans The Witcher 3 ? Il est partout, et pas là pour faire de cadeau, comme le dit l’un des parchemins du jeu Gwent: The Witcher Card Game :

D’après les ouvrages disponibles dans les bibliothèques d’Oxenfurt, le Maître Miroir serait l’incarnation du mal à l’état pur, celui qui apparaît depuis des milliers d’années dans différentes cultures sous différents noms. Gaunter estime qu’il s’agit là d’une description assez imprécise et parfaitement ignorante de lui. Il se contente de donner aux gens ce qu’ils veulent : on ne peut lui reprocher qu’il s’agisse de choses méchantes et maléfiques.

Quand il parle à Geralt, il précise qu’il le retrouvera à la croisée des chemins. Détail qui a son importance, c’est La Mort incarnée. Son but est de faire le mal et il s’en amuse. La seule chose qu’il veut, c’est de récupérer les âmes de ses victimes. Loki peut être lui aussi une inspiration, maître de la malice, de la discorde, et de l’illusion, mais il peut par ailleurs s’inspirer de toutes les représentations du diable en personne.

Gaunter de Meuré a su marqué les esprits dans l’extension Hearts of Stone de The Witcher 3. On a d’ailleurs senti pour la première fois Geralt complètement désemparé face à Gaunter. Du côté de la mise en scène accompagnant le personnage, mention spéciale au thème de Gaunter de Meuré, chanté par des enfants, comme un conte lointain qu’on raconte de générations en générations. Et qui sait, peut-être qu’un jour reviendra-t-il prendre sa revanche.