The Witcher: Monster Slayer – Geralt passe dans votre voisinage

Le succès, ça attire les convoitises. Si quelqu’un parvient à nouer avec lui, en un rien de temps, de nouveaux prétendants se lancent dans la brèche dans l’espoir d’attraper un bout de couverture pour eux. Parmi les exemples, on peut retrouver le cas de Pokémon GO. Avant les débuts laborieux des Poké-monstres en réalité augmentée, peu de monde… Depuis, on retrouve de nombreux géants tels que Dragon Quest, Harry Potter, Jurassic Park et même Minecraft… On a même des exemples plus pétés comme Follow JC GO ! Et, dansant à la frontière entre les deux catégories, on retrouvera bientôt The Witcher: Monster Slayer.

Oui, on ne vous le cache pas, nous, on a vraiment du mal à savoir si ce projet tient du génie ou de la folie… Alors que de nombreuses compagnies qui s’y étaient lancées ont abandonné ce terrain difficilement rentable (et probablement plus encore pendant une période de pandémie), CD Projekt Red et son département dédié au jeu mobile (Spokko) nous indique que nous pourrons bientôt nous faire un avis en officialisant la date de sortie dans une brève vidéo.

Alors, à partir de quand sera-t-il possible de parcourir notre voisinage à la recherche de noyadés, d’ekkimes, de harpies et autres vouivres ? Si vous êtes impatients au point d’avoir déjà bricolé votre tunique de sorceleur, vous allez peut-être pouvoir la remiser pendant un moment puisque ce nouveau voyage dans l’univers de Geralt de Riv démarrera dans le courant de l’été, le 21 juillet plus précisément. Dès lors, à vous les joies de la traque et de la chasse de toutes ces créatures terrifiantes.

Ceci dit, il est possible que vous souhaitiez en savoir plus sur ce qui vous attend dans ce jeu (la faute à une communication plutôt moyenne de la part du studio derrière le titre)… Si c’est votre cas, n’hésitez pas à poursuivre vos recherches sur YouTube puisque certains joueurs ont partagé leurs expériences sur la bêta ouverte avec d’assez longues sessions de gameplay. Sinon, The Witcher: Monster Slayer, c’est sur mobiles et tablettes dès le 21 juillet. Allez-vous vous y plonger ?