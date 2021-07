Pokémon GO détaille ses plans pour le mois de juillet

À défaut d’être un été parfait, la saison estivale de ce millésime 2021 s’annonce plutôt agréable. Alors oui, il fait chaud, mais ce n’est pas caniculaire. Nous sommes toujours maintenus sous cloche avec les règles anti-Covid, mais elles se sont légèrement assouplies (on peut se retrouver entre amis, sortir et même voyager un peu)… Bref, imparfait peut-être, mais au moins, ce devrait être un été dont la saveur pourrait nous rappeler le goût de la vie d’avant. L’occasion de sortir et de jouer à Pokémon GO ?

On a envie de vous dire “pourquoi pas ?” ! Après tout, ce n’est pas parce que la vie a repris que le soft n’a plus rien à proposer. Bien, vu que nous sommes à présent au mois de juillet, le moment est opportun pour lister les changements que le soft opère dans son casting et présenter les divers événements qui nous attendent pour cette première partie de l’été.

Comme toujours, l’application de Niantic opère un certain nombre de roulements et nous allons donc démarrer avec la récompense des Phases d’Enquête. En récompense d’une semaine de labeur, Pokémon GO vous offrira d’ajouter à votre équipe des Furaiglon. Si vous êtes chanceux, le Pokémon Aiglon pourra même être shiny !

En ce qui concerne les combats de Raids, quelques points intéressants sont à relever. Côté Méga-Pokémon, rien de trop fou puisqu’on retrouvera principalement des monstres de la première génération (à l’exception de Méga-Démolosse qui prendra la place de Méga-Leviator dès aujourd’hui). Les Raids normaux accueilleront quant à eux Deoxys dès aujourd’hui jusqu’au 16 juillet, puis Mewtwo et enfin un monstre inconnu après le 23. À noter qu’un événement spécial permettant la rencontre de tous les légendaires apparus en Raid jusqu’ici est prévu le 18 juillet (dans le cadre du deuxième jour du GO Fest).

Enfin, les Pokémon Vedette. Comme toujours, les mardis de 18h à 19h vous permettront de rencontrer des monstres et de profiter de bonus spéciaux. À l’instar des Méga-Raids (qui se concentrent sur les monstres de la première génération), ce mois-ci, on retrouvera les starters du premier voyage dans leur ordre d’apparition au sein du Pokédex. Celui qui clôturera le mois en s’occupant du dernier mardi sera Natu, de quoi casser la routine.

Poursuivons maintenant avec les événements du mois et il faut signaler que celui-ci sera chargé. Il aura d’ailleurs commencé sur les chapeaux de roue avec la Journée de Keunotor ce 1er juillet et la Journée de la Communauté, consacrée à Gruikui et ses évolutions. Cette dernière se tiendra le 3 juillet et conservera le fonctionnement opéré lors de la crise sanitaire (puisqu’elle n’est pas terminée… Oui, ce rappel est nécessaire !). Au programme, la capture de petits cochons, un bonus de Poussière d’Étoile à la capture et, comme d’hab’, le rallongement de la durée d’efficacité des Leurres et Encens.

Pour le suivant, rendez-vous le 6 juillet avec rien de plus que l’anniversaire de Pokémon GO. Cinq bougies ! C’est que ça commence à faire, non ? Quoi qu’il en soit, pour le moment, Niantic n’a pas levé le voile sur ses plans d’anniversaire donc il faudra revenir pour en savoir plus. On sait néanmoins que la fête se terminera le 15 juillet.

Plutôt amateurs de combats de monstres ? Pourquoi ne pas mettre vos équipes au défi avec la Soirée Combat GO ? Au programme de son second volet, les dresseurs pourront prendre part à une centaine de combats avec la possibilité d’empocher le triple de Poussière d’Étoile à chaque combat, pour chaque série remportée et, bien sûr, à chaque progression dans les rangs. Une occasion en or donc pour les stratèges de faire le plein. Ceci dit, il faudra être disponible le dimanche 11 juillet de 18h à minuit.

Un mois chargé donc et qui ne se termine pas sur cet événement puisque le GO Fest devrait également avoir lieu ce mois-ci les 17 et 18 juillet (mais on ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé plus tôt). Alors ? Qu’en pensez-vous ? Attendez-vous un événement en particulier ?