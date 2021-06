Pokémon GO – L’aventure et l’été s’invitent dans le programme de juin

Indéniablement, le printemps fut frais… Difficile de dire si ça allait de pair avec l’ambiante morosité ou la lassitude de l’actualité ressassant en boucle les mêmes sujets déprimants, mais ça y est, nous sommes en juin et, comme une bande de badauds sur la terrasse d’un café, la douceur s’installe enfin. Naturellement, le mois de juin frappe donc tout autant à la porte de Pokémon GO qui, comme chaque mois, en profite pour renouveler sa formule avec de nouveaux événements, de nouveaux monstres et de nouveaux défis.

Comme d’habitude, permettez-nous de commencer ce tour d’horizon en faisant le tour des roulements. En mai, Ponyta de Galar faisait la joie des dresseurs complétant une Phase d’Étude, ce mois-ci, ce sera Coquiperl. Juin verra aussi le départ d’Yveltal du sommet de nos villes pour y voir revenir les Golems fabuleux (Regice, Regirok et Registeel). Ils y trôneront fièrement jusqu’au 17 juin puis seront remplacés par un Pokémon inconnu (enfin l’entrée tout-public de Regigigas dans le jeu ?).

Les Heures du Pokémon vedette permettront une fois encore à cinq monstres de briller. Tous les mardis du mois (dès le 1er), de 18h à 19h, retrouvez une nouvelle bestiole et un bonus. Le 1er, on retrouvera Crabicoque et un bonus d’XP à la capture, le suivant (8 juin), ce sera Abra avec un bonus de Bonbons, Ramoloss s’offrira à nous le mardi suivant avec un bonus de Bonbons au transfert, puis viendra le tour de Marcacrin (le 22) avec un bonus d’XP à l’évolution et enfin, Capumain pour clore le bal avec de la Poussière d’Étoile.

Terminons enfin cette section avec la Journée de la Communauté, annoncée il y a déjà quelques jours et qui offrira les honneurs à un Pokémon Dragon aimé de tous, le petit Griknot. Elle se tiendra le 6 juin et conservera la formule mise en place pendant la crise sanitaire (elle aura lieu de 11 à 17h avec des Encens et Leurres durant plus longtemps). Le bonus concernera l’EXP à la capture, triplée le temps de l’événement.

Poursuivons à présent avec les événements ponctuels, ceux qui couvriront le mois.

Tout d’abord, une célébration saisonnière spéciale qui devrait couvrir tout l’été : la Saison des Découvertes. Du 1er juin (à 10h) au 1er septembre, Pokémon GO déroulera le tapis rouge au partage et à la découverte. Effectivement, le simple fait de remplir des Phases d’Étude vous permettra d’empocher de nouveaux bonus dont des Passes de Raid à distance. Un bon moment donc pour inviter vos amis pas très chauds à vous rejoindre et probablement une tentative de Niantic pour donner de l’élan à son offre de parrainage.

Évidemment, c’est loin d’être tout puisque trois autres célébrations majeures nous attendent ce mois-ci. La première fera l’honneur au farniente et à ceux qui au contraire ne savent pas se poser. “Une très lente découverte” fera donc honneur aux Pokémon lents et à ceux qui ont la bougeotte. Pour l’occasion, Ramoloss et Flagadoss de Galar apparaîtront pour la première fois dans le soft, et ce du 8 au 13 juin. Plus à venir.

Puisque nous changeons également de saison, Niantic recyclera aussi la célébration du solstice. Elle se tiendra cette fois du 17 au 20 juin et mettra à l’honneur les Pokémon de l’été. Enfin, ça, c’est chez nous puisque l’hémisphère sud se coltinera les bêtes de l’hiver. De plus amples informations seront révélées au cours du mois.

Enfin, le mois se terminera avec un dernier événement, celui-ci complètement inconnu. En vrai, on ne connaît ni le thème, ni les monstres à l’honneur pour le moment… Seule une date a été annoncée : du 25 juin au 1er juillet. On se donne rendez-vous plus tard pour en parler.

Voilà, une fois encore, un mois bien chargé qui attend les joueurs de Pokémon GO. De quoi profiter de cette liberté retrouvée sans pour autant oublier de se protéger et de protéger son entourage en faisant attention à maintenir les gestes barrières. Bonne chasse !