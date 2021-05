Test New Pokémon Snap – Plutôt remake, ou nouveau jeu ?

Si nous vous parlons de New Pokémon Snap, il faudra avant tout remettre le contexte nécessaire. Lorsqu’on parle de la licence Pokémon, on revient tout de suite aux années 90 avec les fameuses cartouches de GameBoy Color, où le but était de dresser et capturer un maximum de Pokémon pour remplir le Pokédex. Vous vous rappelez n’est ce pas ? Si vous vous remémorez ces heures passées à faire combattre, évoluer vos monstres de poche, il y a fort à parier qu’un autre jeu qui à fait son apparition dans la licence Pokémon ait put retenir votre attention, à savoir Pokémon Snap.

Le but était on ne peut plus simple, vous incarniez Todd Snap et sur la demande du professeur Oak, votre objectif était de prendre en photo tous les Pokémon que vous pouviez apercevoir sur l’île Pokémon. À l’aide de différents items pour faire sortir lesdits monstres et accompagné de votre fidèle appareil photo, vous pouviez alors leur tirer le portrait. Ces clichés étaient ensuite évalués par le professeur lui-même et ce dernier vous attribuait une note. Pour ce jeu-ci, exit les Pokéballs, arènes et défis de la Ligue et bonjour l’argentique ! Quelques années plus tard (21 ans pour être précis), la licence reprend le concept et nous propose donc New Pokémon Snap.

( Test de New Pokémon Snap réalisé sur Switch via une copie du jeu fournie par l’éditeur )

Ils sont de retour…

Nous voici donc en 2021, et quelle n’était pas l’attente autour du petit dernier de la franchise Pokémon ! Nous sommes cette fois-ci sur les îles Lentis habitées exclusivement par Pikachu & Cie. Il s’agit maintenant du professeur Miroir qui nous accueille pour nous demander de contribuer à ses recherches sur les Pokémon luminescents.

Mais quid de ces fameux Pokémon qui luiraient dans le noir ? C’est sur ces recherches que repose le jeu. Vous aurez donc à cœur de mitrailler les créatures qui peuplent le jeu, elles sont d’ailleurs au nombre de 216 (contre les 63 du premier volet) ! Cette modeste aide apportée revient donc à prendre des photos de tous les Pokémon visibles pour les répertorier dans le fameux Photodex à l’aide de votre Exploreflex.

Le professeur Miroir est accompagné de Rita, qui vous aide à prendre le titre en main au cours des tutoriels parsemés dans le jeu. Tutos qui sont d’ailleurs utilisés principalement lors d’ajouts de fonctionnalités au fur et à mesure de votre progression dans ce safari. Vous y croiserez également d’autres personnages qui, nous nous en doutons, vous tireront un sourire et vous ramèneront quelques années en arrière.

Gotta shoot ’em all !

Les clichés réussis seront évalués par le professeur, ce qui vous vaudra une note en fonction du cadrage, de la taille du Pokémon, sa pose, s’il est en train de faire une action particulière, et la présence d’autres espèces vous octroiera des points supplémentaires. Ceci fait, il vous faudra prendre 4 clichés différents (plus ou moins rares donc mieux notés) pour compléter la page correspondant au Pokémon.

En ce qui concerne la notation et les différents critères pour espérer obtenir la meilleure note, bien que nous ayons connaissance de tous les points à respecter, il reste tout de même quelques détails à revoir. Puisque nous avons eu l’expérience de présenter un cliché sur lequel il était clairement difficile d’identifier le Pokémon en question, et pourtant la notation avait été plus que généreuse.

Pour tenter de surprendre vos monstres de poche, vous aurez la possibilité d’utiliser un radar, des pommes (à manger ou à leur jeter dessus, à vous de choisir), de la musique pour les faire danser ou les réveiller ou bien les fameuses orbes lumina. Orbes qui d’ailleurs auront un rôle à jouer plus tard mais ça, vous le verrez vous-même lors de vos parties.

Les parcours seront faits à bord du Néo-One (si le nom peut vous paraître familier c’est normal puisque l’appareil du précédent jeu se nommait le Zero-One), l’inconvénient majeur que nous avons pu constater est qu’il est impossible de s’arrêter en cours de chemin pour s’attarder sur différents Pokémon. Les parcours seront d’ailleurs visitables avec un cycle jour/nuit, ce qui inclura une différence de comportement selon les espèces. En ce qui concerne les parcours eux-mêmes, vous aurez besoin de monter en niveau pour peut-être espérer croiser de nouveaux Pokémon, et donc compléter au mieux votre album photo.

Mais pour compléter ledit album vous devrez compter également sur l’ambiance sonore du jeu, en jouant avec le son vous aurez la possibilité d’entendre les Pokémon avant de les apercevoir, ce qui pourra grandement orienter vos recherches et vous permettre de débusquer les créatures qui peuplent le jeu.

Pour tenter de ne pas tomber dans la répétition (ce qui malheureusement arrive tôt ou tard), le jeu vous proposera un certain nombre de missions annexes. Missions qui n’ajouteront rien à l’histoire même du jeu mais qui vous aideront non seulement à peut-être prendre de meilleurs clichés, mais qui vous permettront aussi de rallonger un tant soit peu la durée de vie de ce rail-shooter. Comptez à ce propos une dizaine d’heures de jeu pour terminer l’étude du professeur Miroir. Si vous faites partie des Pokémaniacs, comptez le double pour terminer votre album à 100% !

Pokémon Snap 2.0 ?

Avec tous les éléments que nous avons pu vous donner jusqu’ici, si vous avez joué à la version des années 2000, vous aurez pu constater qu’il y avait énormément de similitudes avec le jeu dont nous parlons aujourd’hui. Evidemment, le concept de rail-shooter ne pouvait que difficilement sortir du chemin créé par son grand frère. Cependant la version 2021, nous offre tout de même du contenu qui est en total adéquation avec l’ère du numérique.

Vous aurez quelques possibilités de personnalisation concernant vos photos, puisqu’il vous sera possible à petite échelle évidemment de retoucher vos photos, de leur appliquer un filtre, un cadre ou de rajouter des autocollants. Au final, ce que nous pouvons faire dans la vie de tous les jours avec nos propres smartphones. On n’arrête plus le progrès ! Outre les retouches photos apportées, vous aurez la possibilités de publier vos propres photos en ligne et pourrez espérer récolter des likes de la part des autres joueurs. En somme, ce que nous faisons déjà avec nos propres réseaux sociaux.

La différence majeure que nous avons pu observer est bien évidemment la qualité graphique du jeu qui n’a pu que s’améliorer depuis 2000, les couleurs chatoyantes des différentes zones à explorer ne font que renforcer le coté immersif et splendide du jeu. L’île de Lentis regorge de vie partout et il vous faudra être très attentif si vous souhaitez pouvoir apercevoir toute cette agitation. Ce jeu se veut comme étant détente, sans aucune pression concernant des ennemis à vaincre. Il ne vous restera qu’à prendre en main votre appareil photo et à savourer les différentes rencontres, qui nous le savons, pourront vous redonner ce coté nostalgique avec cette licence que nous avons pu connaitre tout petits.

Ce jeu s’adressera d’ailleurs à tout public, que vous soyez fan de la première heure avec des pokéballs vissées à votre ceinture ou bien vous qui êtes plus jeune et avide de découvrir le quotidien de ces monstres de poche ! C’est ce que nous avons pu retirer de cette petite aventure, un moment feel-good, avec ce petit goût sucré qui nous ramène à nos jeunes années !

New Pokémon Snap se révèle être un très beau jeu, qui permet d’allier les technologies d’aujourd’hui à celles d’autrefois. Puisqu’à n’en pas douter, ce jeu s’est très clairement inspiré du précédent opus. Malheureusement, une répétitivité certaine s’installe au fur et à mesure que l’histoire progresse, puisque le but reste le même : photographier tous les Pokémon.

La possibilité de publier ses photos en ligne s’inscrit directement dans notre temps. Ce qui vous amènera peut-être à toujours tenter d’avoir le plus beau cliché ? Une ambiance bon enfant, un jeu qui se veut détente, pour vous permettre de jouer sans aucun stress ou enjeu.