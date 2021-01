New Pokémon Snap – Tout savoir sur la prochaine exclusivité Nintendo

Les nostalgiques de la Nintendo 64 vont bientôt avoir l’occasion de manger de la Madeleine de Proust avec le sortie de New Pokémon Snap, “suite” du premier titre sorti il y a 20 ans ! Un titre qui devrait faire du bien à une Switch en manque de nouveaux jeux, et qui a récemment eu le droit à une présentation détaillée, nous permettant de voir les nombreuses nouveautés qui nous attendent.

Une toute nouvelle région pour un concept presque identique

New Pokémon Snap se déroulera dans la région de Lensis, un archipel qui abrite de nombreuses zones, toutes plus différentes les unes que les autres. De la jungle, au désert, tout est mis en place pour crédibiliser l’apparition des 200 Pokémons présents dans le jeu. Une terre nouvelle donc, que vous serez “libre” d’explorer pour jouer les paparazzis.

Bien entendu, comme dans l’épisode N64, vos balades se feront à bord d’un véhicule (baptisé ici Neo-One), et vous pourrez lancer plein de trucs pas écologiques du tout sur les Pokémons sauvages afin de les faire réagir et réaliser de meilleures clichés. Ces derniers seront évalués, comme dans le bon vieux temps, en fonction de votre aptitude à cadrer ou à créer des situations cocasses sur vos prises.

Les photos seront enregistrées sur un Fotodex, qui comme vous l’avez sans doute compris, est un Pokédex version Instagram. Ce dernier en plus de répertorier vos plus belles photos, vous donnera pas mal d’informations allant du poids du Pokémon, jusqu’à l’habituelle description de ce dernier. Petit plus, il sera possible cette fois-ci de collectionner les différentes scénettes réalisables avec un même monstre de poche.

Une histoire très… Pokémon.

Au début du jeu, notre personnage rencontre le professeur Mirror et Rita, son assistante. Et bien entendu, ils attendent de vous que vous alliez explorer la région précédemment citée afin de prendre un max de photo des monstres de poche dans leur habitat naturel. Un boulot digne de National Géographic vous attendra donc, dans le but d’aider le professeur dans ses recherches sur le phénomène Lumini.

Leitmotiv de ce New Pokémon Snap, le phénomène Lumini est un aléa qui rend brillant les Pokémons et leur environnement, sans pour autant que l’on sache pourquoi.

Infos pratiques :

Prix : 59,99€ (prix conseillé)

Taille : 6,8 Go

Online : Pas de multijoueur mais possède des fonctionnalités en ligne

De plus, n’oubliez pas que New Pokémon Snap sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 30 avril 2021.