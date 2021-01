Pokémon Unite – Les chinois partagent leurs découvertes

Il y a quelques semaines, Tencent affirmait que Pokémon Unite, le MOBA développé avec le concours de la Pokémon Company, se présenterait aux joueurs chinois sous la forme d’une version bêta. Naturellement, comme tout ce qui concerne l’actualité venant de Chine, c’est tout ce qu’il y avait à savoir. Ceci dit, les joueurs chinois sont plus sympas et eux, ils partagent. Par conséquent, maintenant que la bêta est disponible, internet lève le voile sur de nombreux secrets, notamment sous la forme de vidéos. Une occasion donc parfaite d’en apprendre plus sur ce qui nous attend (avant qu’elles ne soient retirées des sites hébergeurs).

Alors attention, nous tenons à préciser que, en l’absence de communiqué officiel et faute d’un niveau de chinois honorable (sur le plan linguistique, bien sûr), certaines des conclusions qui vont suivre pourraient s’avérer hasardeuse même si ça devrait être improbable. Effectivement, les vidéos qui apparaissent sur le net (comme celle que vous pouvez visionner au pied de cet écran) présentent assez clairement (une fois comparées à ce qui existe déjà aujourd’hui dans ce format) ce qui attend les joueurs et semblent également confirmer les mécaniques pour scotcher les joueurs, point crucial resté flou avec les informations dont nous disposions jusqu’alors (monstres qui ne conservent pas leurs évolutions, …).

Pour rester dans le cœur des fans (et donc, au plus proche de leurs porte-monnaies), Pokémon Unite disposera de plusieurs atouts pour tenter de convaincre les joueurs de rester et de se connecter tout les jours. Comme l’indique la vidéo ci-dessous, le jeu devrait disposer de bonus quotidiens, de missions à accomplir et, si ce format se confirme avec la version définitive, de bonus de performance récompensant les joueurs pour le nombre de parties jouées ou de kills une fois sur le terrain. Ces points pourraient notamment permettre le déblocage de personnages exclusifs ou de bonus cosmétiques à utiliser sur son avatar ou ses monstres préférés.

Car oui, les Pokémon, eux-aussi, devraient pouvoir se rhabiller. Il ne faut d’ailleurs pas attendre 2 minutes dans la vidéo qui vous attend au pied de la page pour découvrir Mackogneur en chemise hawaïenne ou Dracaufeu en tenue de classe de neige. Et ce n’est pas tout, d’autres joueurs ont même partagé des photos avec les tenues de M.Mime ou Pyrobut, eux aussi portant d’étranges tenues. Le tout confirmant donc également la présence de bestioles inédites comme Flagadoss ou Gardevoir, ici offertes en récompenses des haut-faits des joueurs au sein de la campagne de la bêta.

On a également bien sûr la confirmation d’une boutique permettant donc d’acquérir certains objets… Cependant, impossible pour nous de vous dire à l’heure actuelle s’il sera possible d’aligner des journées complètes dans le jeu sans lâcher une pièce ou si le jeu fonctionnera sur une jauge d’énergie, limitant par conséquent les joueurs à un certain nombre de parties d’affilée.

Alors, qu’en pensez-vous ? Avez-vous hâte d’essayer le jeu ? Quoiqu’il en soit, il vous faudra prendre votre mal en patience, Pokémon Unite, qui doit sortir sur Nintendo Switch et mobiles, ne dispose toujours pas d’une date de sortie.