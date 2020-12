Pokémon GO – Le mois de janvier détaille son programme

Quel matraquage ! À croire que l’équipe de Niantic bombarde les annonces avant de prendre ses vacances. La fin du mois approche à grand pas et alors que les célébrations de Noël ne vont pas tarder à tomber pour les joueurs de Pokémon GO, la compagnie liste tout ce qui attend les dresseurs et autres chasseurs dès le premier mois de l’année 2021.

Comme d’habitude, un changement de mois, c’est l’occasion pour Pokémon GO de changer les monstres en vitrine et de proposer du “sang neuf”. Ce mois-ci, dans les événements du quotidien, on se focalisera plutôt sur des monstres connus qui feront ainsi leurs retours au gré des différentes occasions. Pour commencer, les Phases d’Études diront “au revoir” à Darumarond et Lokhlass et accueilleront pour la durée de 31 jours Leveinard. Le Pokémon œuf fera peut-être le bonheur des plus chanceux en apparaissant sous sa forme chromatique lorsqu’une Phase d’Études sera complétée.

Au niveau des Raids, pas mal de mouvements. Pour les Raids légendaires, c’est toute une tripotée de monstres qui se présenteront en file indienne du 1er janvier à la fin du mois. Le premier n’est autre que Ho-Oh, le Pokémon Arc-en-ciel. Espérons que sa présence nous portera bonheur en 2021. Il ne tardera pas à nous quitter puisque dès le 5, ce sera au tour de Genesect de s’offrir à nous. Il sera équipé d’un module Feu (objet qui ne change pas son type mais altère ses compétences). Puis viendront les tours d’Heatran (du 12 au 19), de Kyogre et Groudon (partageant l’affiche du 19 au 26) avant de laisser leurs places à un monstre inconnu jusqu’à la fin du mois.

Les Méga-Raids verront aussi se succéder certains monstres durant le mois. Une première session aura lieu du 5 au 12 janvier et offrira les honneurs à Méga-Dracaufeu Y, Méga-Tortank et Méga-Blizzaroi. Le reptile sera le mieux loti des 3 puisqu’il se verra accorder un boost sur la durée de cette période. Une seconde session est programmée pour le 19 janvier jusqu’au 26. Il déroulera le tapis rouge à Méga-Florizarre et Méga-Démolosse et à un monstre inédit resté secret (Altaria ?). Le Pokémon canin aura droit aux égards puisque ce sera à son tour de profiter de bonus statistiques.

Enfin, on va couvrir à présent les Pokémon Vedettes de ce mois. Comme toujours, chaque mardi sera l’occasion de rencontrer de nombreux monstres identiques entre 18 et 19h et de profiter de bonus. Ce mois-ci ne fera pas exception et présentera le 5 janvier : Ponchiot et un bonus de Poussières d’Étoile à la capture, le 12 janvier : Baudrive et un bonus de points d’expérience à la capture, le 19 janvier : Balignon et un supplément de bonbons à la capture et enfin le 26 : Phanpy et un supplément de bonbons au transfert.

Un mois donc convenable qui offrira aux dresseurs de tout poil de quoi s’occuper. On profite de rappeler que Pokémon GO a daté sa Journée de la Communauté et qu’elle aura lieu le 16 janvier et offrira de rencontrer Machoc.