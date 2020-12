Pokémon GO – Un événement payant pour M. Mime de Galar

L’hiver est à nos portes. La givre profite de la chute des températures pour se coucher sur nos voitures et rend nos marches de plus en plus pénibles. Ceci dit, Pokémon GO, toujours prêt à nous sortir de nos murs, nous offre une nouvelle occasion de délaisser notre confort pour une promenade revigorante avec un nouvel événement, un événement qui nous permettra d’ajouter à notre Pokédex la version Galar de M. Mime.

Tout d’abord, vous l’avez vu en titre, on le répète à nouveau ici : pour tenter de rencontrer la version glaciale du Pokémon le plus flippant du bestiaire, il vous faudra vider un peu votre porte-monnaie. Ça ne chiffre pas bien haut puisqu’il vous faudra vous délester de 7,99 euros pour participer à cette chasse spéciale. Pour accompagner la bestiole, vous pourrez profiter de nombreux bonus puisque l’Étude Spéciale pour laquelle vous aurez payé vous permettra de rencontrer la version gelée de Goupix, Rondoudou, Lippoutou, Éoko et Stalgamin. Vous pourrez également empocher des Super-Incubateurs, des Encens, des Poffins et des Passes de Combat (pour ne citer que les objets que vous ne pouvez pas déjà trouver en jouant gratuitement).

Naturellement, si vous êtes prêts à dépenser vos sous pour participer à l’événement, vous serez probablement aux anges de savoir que cette chasse, qui durera du samedi 19 à 10h au dimanche 20 décembre à 20h, vous permettra de faire évoluer M. Mime en M. Glaquette. Hors de question de payer pour ce genre de fantaisie ? Pas de problème ! S’il vous reste des Encens, vous pourrez fêter ça en voyant apparaître de nombreux Pokémon glacés tels que Marcacrin, Spoink, Chovsourir, Lippoutou et surtout Polarhume qui s’offrira aux plus chanceux sous sa forme chromatique pour la première fois.

Donc, si vous ne savez pas quoi faire des aides que vous avez perçu de l’État, n’hésitez pas à les dépenser pour marcher aux côtés de vos Poké-monstres préférés. Pokémon GO tiendra cet événement sur le week-end de samedi 19 à 10h jusqu’au lendemain, 20h.