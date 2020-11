Pokémon GO – La connexion à Pokémon Home désormais opérationnelle

Ça a été annoncé un peu plus tôt dans l’année, c’est désormais une réalité pour les dresseurs de certaines régions du monde. Pokémon GO est enfin compatible avec le service de stockage en ligne Pokémon Home. Alleluia ! Les collectionneurs vont enfin pouvoir transférer leurs monstres de collection vers l’utilitaire et ainsi libérer de la place dans le stockage de l’application de Niantic. Enfin, il y a quand même des conditions…

Oui, afin de transférer vos monstres de Pokémon GO à Pokémon Home, certains paramètres sont à prendre en compte. Premier point : si nous vous annoncions plus tôt que le service pourrait être payant, il vous sera en fait possible de transférer vos monstres gratuitement. Les transferts se paieront en points, points dont le montant dépendra du monstre que vous cherchez à envoyer d’un support à l’autre (toujours dans le sens GO vers Home).

Sur un maximum de 10 000 points (qui se rechargent à la vitesse d’1 point/minute), chaque transfert de monstres de base vous coûtera en fait 10 points. Si vous préférez transférer vos monstres rares en premier, prévoyez un stock plus conséquent puisqu’il vous faudra 1 000 points pour les bestioles légendaires voire 2 000 pour les créatures mythiques. Et ce n’est que le début puisque d’autres facteurs influent sur le nombre de points à dépenser. Chaque palier de 1 000 CP ajoute un supplément en point à débourser et s’il est shiny, ce sera encore plus coûteux (grâce à un supplément de 8 000 ou 9 000 points pour être sur que vous ne puissiez le faire qu’une fois par semaine pour les légendes).

Bon, disons que ça vous gonfle et qu’attendre plus de 6 jours pour récupérer l’intégralité de vos points vous ennuie, y a-t-il un moyen d’accélérer le processus ? Mais bien sûr voyons, rien n’est impossible si vous avez de l’argent à dépenser ! Vous pouvez vous délester d’une Poképièce pour regagner 10 points d’énergie et donc 1 000 Poképièces pour faire le plein. Bien, non ?

Enfin, certains Pokémon échappent à ses règles et ne peuvent soit pas être transféré dans l’état, soit ne pas être transféré du tout. Parmi elles, nous retrouvons Morpheo, Darumacho ou Giratina qui reprennent leurs formes normales alors que tous les monstres de célébration (masques, coiffes, Halloween, …) ou Spinda ne peuvent tout simplement pas faire le voyage.

Voilà, c’est à peu près tout ce qu’il vous faut savoir avant de transférer vos créatures. Sachez que lors de votre premier transfert, un Melmetal capable de se Gygamaxer vous sera offert par Cadeaux Mystères dans Pokémon Home. C’est pas beau ça ?