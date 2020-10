Pokémon GO innove avec d’autres événements : “Maître Attrapeur”

Il y a peu, Pokémon GO relançait son engagement auprès de ses joueurs, non pas en ajoutant une autre génération de monstres (le soft continuant de délivrer la 5ème génération au compte-gouttes) mais bien en étendant la liste des bestioles disponibles avec les Méga-Évolutions, seule nouveauté majeure de Pokémon X et Y (à l’exception de l’esthétique toujours d’actualité à ce jour). Naturellement, comme à peu près tout dans l’application de Niantic, une nouvelle addition implique l’apparition d’objets inédits à traquer (ou à acquérir pour de l’argent). Et puisqu’il faut ajouter de nouveaux objets, pourquoi ne pas les obtenir au travers de nouveaux événements ponctuels pour pousser un peu plus à la dépense ?

Vous l’aurez compris si vous jouez régulièrement au jeu, cet événement sera l’occasion d’acquérir des Méga-Énergies, un objet indispensable pour faire Méga-Évoluer des Poké-monstres. Et ça tombe bien que ces éléments soient nominatifs puisqu’ils sont d’autant plus de raisons d’ajouter les Méga-monstres petit à petit, n’est-ce pas ? Mais qui aura donc le droit aux honneurs pour ce premier événement ? Puisque Roucarnage, Dardargnan, les 3 starters de Kanto et Démolosse sont déjà disponibles et puisque la saison s’y prête, il s’agira donc d’Ectoplasma.

Cool ! Alors, ça se passera comment ? Tout d’abord, bonne nouvelle : vous n’aurez rien à débourser pour y participer (ça ne coûte rien de le préciser et ça fait toujours plaisir à entendre avec cette nouvelle politique de tickets pour prendre part aux événements). Dans les faits, voilà donc ce qu’il va se passer. Maître Attrapeur: Spectre prendra place dimanche 25 octobre de 8h à 22h. Durant cette journée, un Pokémon, ici Baudrive, se promènera dans la nature et sera accompagné d’un certain nombre d’Études exclusives.

Ces Études de terrain et Études ponctuelles permettront d’obtenir plusieurs bonus comme les Méga-Énergies du Pokémon mis à l’honneur (cette fois, nous le rappelons, Ectoplasma). Ajoutons enfin que, Baudrive étant déjà disponibles dans ses couleurs alternatives, vous pourrez éventuellement le croiser sous sa forme chromatique. Enfin, si vous êtes à la recherche de nouvelles expériences, enfin, plutôt de points d’expériences, chaque capture stylée obtenu avec des lancement à effet vous offrira un bonus de points.

Voilà, c’est à peu près tout pour le moment. Donc, si vous voulez mettre les mains sur la forme Méga-Évoluée d’Ectoplasma dans Pokémon GO, ça se passera dans Pokémon GO dimanche 25 octobre de 8 à 22h. Allez-vous y prendre part ?