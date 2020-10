Pokémon GO – La Team Rocket revient encore nous jouer des tours

Qualifiez-nous de vieux aigris si vous le souhaitez mais nous, octobre, on aime pas trop ça. Déjà, il y fait plus froid et on sait jamais comment s’habiller. Ensuite, on se retrouve à devoir plus souvent rester à l’intérieur (déjà qu’on n’a pas manqué d’occasion d’avoir à le faire cette année…). Enfin, pour être franc, que les américains ou de se plaindre sur Twitter pour aller chercher des bonbons chez leurs voisins, ben on s’en fout un peu. Mais bon, on se doutait bien que Pokémon GO allait faire un petit quelque chose pour célébrer l’arrivée imminente d’Halloween et qui de mieux pour jouer des mauvais tours que la Team Rocket ?

Non, Jesse et James (et leurs yeux cauchemardesques) ne font pas leurs retours dans le titre. En revanche, les Pokémon qui accompagnent généralement volontiers les méchants dans la série animée ou les jeux vidéo se tailleront la part du lion cette semaine aux côtés de celles qui célèbrent le changement de saison.

Du coup, en plus de Vivaldaim et de Goupix dont nous vous avions déjà parlé pour l’article sur l’événement du passage à l’automne, on retrouvera dans nos campagnes et nos rues Medhyena, Malosse, Moufouette et autres Chacripan. Cependant, ce n’est pas le seul coup qu’à prévu la Team Rocket.

Effectivement, il semblerait que l’association de malfaiteurs ait mis la main sur un nouveau type d’œuf, ainsi que sur de nouveaux alliés. Parmi ces derniers, de nombreuses figures inédites telles que Mascaïman et toute sa famille mais également Vostourno et Scalpion (bref, beaucoup de Pokémon Ténèbres).

En ce qui concerne les œufs, ces Œufs étranges (c’est le nom officiel apparemment) qui contiennent des Pokémon rares (Embrylex, Absol et les Pokémon cités plus haut ainsi qu’une poignée d’autres) pourront être obtenus en dégommant les leaders de la Team. Pour les faire éclore, il vous faudra faire chauffer la gomme en revanche puisqu’il vous faudra marcher un total de 12 km.

Naturellement, quitte à se promener avec de nouveaux monstres dans les poches, pourquoi ne pas modifier le match-up un petit peu ? Tous les admins accueilleront une bestiole inédite dans leurs équipes. Ainsi, Arlo accueillera Caninos, Cliff, lui, un Amonita et Sierra embarquera un Soporifik. Le big boss, Giovanni pourra vous faire face aux côtés d’un Mewtwo obscur. Les sbires vous feront face avec des Taupiqueurs, des Ptéra, Kokiyas, Ramoloss ou Airmure. Ces derniers squatteront également vos photos prises en réalité augmentée, mode qui vous offrira de rencontrer de Poké-monstres par jour de cette manière.

Maintenant que vous savez tout, ne traînez pas, la Team Rocket squatte les lieux avec de nombreux bonus (dont un bonus pour accélérer l’éclosion des Œufs) jusqu’au 20 octobre 2020 dans Pokémon GO. Mais, sans se mentir, on porte déjà le masque depuis le début de l’année, alors Halloween, franchement, pour ce que ça change…