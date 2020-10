Pokémon GO – La saison des glands et des champignons célébrée

Ah ben bravo ! Avec un titre pareil, on prouve bien la subtilité et la qualité des rédacteurs de ce site, on se trompe ? Oui, vos pupilles plus ou moins dilatées savent bien sûr de quoi il est question. Pokémon GO (qui a pourtant déjà fort à faire ce mois-ci avec son planning de base et les célébrations d’Halloween) ajoute un événement à la liste, et il ne s’agit ni plus ni moins que de la saison des feuilles mortes et des champignons : l’automne.

Le week-end prochain (du vendredi 9 à 17h au lundi 12 à 22h), ce sont au tour des monstres qui illustrent au mieux cette saison de faire leur entrée dans le simulateur de chasse en réalité augmentée. Naturellement, on retrouvera des bestioles couvrant les cinq premières générations (les seules étant présentes dans le jeu) telles que Grainipiot, Simularbre, Pomdepik, Balignon, Cheniti et tant d’autres.

Évidemment, il s’agira d’un moment opportun pour tenter de croiser le plus de Poké-monstres possible puisque nombre de ceux-ci sont déjà disponibles sous leurs couleurs d’apparat, couleurs qui s’accordent bien mieux aux tons de la saison.

Mais quoi de mieux qu’une bestiole qui porte naturellement la saison sur elle pour s’en faire l’égérie ? Vous voyez où on veut en venir ? Vivaldaim et son évolution, Haydaim, vont également faire leur entrée dans le soft, drapés dans des robes de la collection automne.

Pas de shiny avec celui-ci en revanche, ce qui justifie le transfert de l’offre à une famille recalée lors d’un précédent vote pour une édition de la Journée de la Communauté : Goupix, qui se présentera à nous avec une robe jaune orangée que pourraient lui envier les feuilles d’érables. Rien à voir en revanche avec le bleu-gris froid qui drapera les Feunard…

N’oubliez pas que Miaouss aura également droit à sa journée d’Études Ciblées le 10 octobre quand vous irez chercher la version Game Freak de Bambi. Le défilé des monstres aux couleurs de l’automne, c’est du 9 au 12 octobre dans Pokémon GO.