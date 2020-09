Pokémon Épée et Bouclier – Un Direct pour parler de ce qui reste à arriver

Depuis quelque temps maintenant, Nintendo a repris le micro et accéléré la fréquence de ses prises de parole. On le reconnaît, après un été quasiment intégralement consacré aux consoles qui vont succéder à la PlayStation et à la Xbox One, voir Big N mettre fin à cette période de disette fait du bien et redonne un peu d’espoir.

Effectivement, coup sur coup, trois show consacrés aux éditeurs tiers, l’annonce de Pikmin 3 et d’un volet inédit d’Hyrule Warriors prenant place dans la timeline (puisqu’il se glisse avant Zelda: Breath of the Wild, on peut supposer qu’il est canonique) et des diffusions à destination des fans de jeux indépendant, c’est maintenant pour préciser certains points sur le DLC à venir dans Pokémon Épée et Bouclier que le géant prend rendez-vous.

C’est en tout cas ce que semble indiquer le compte Twitter de la firme par le biais d’un nouveau post, un post qui nous invite à nous connecter demain à 13h pour avoir une idée plus précise de ce qui attend les dresseurs avec ce dernier DLC. Mais à quoi donc s’attendre de cette présentation ? Faudra-t-il prendre les popcorns ou s’équiper de mouchoirs ?

Nous, nous vous suggérons de prendre les deux. En effet, si vous avez l’habitude de prendre des nouvelles de ce dyptique, vous savez très bien que ce que Nintendo et Game Freak n’ont pas communiqué, les dataminers l’ont extrait des codes sources et ont par conséquent confirmé (entre autres) la liste des monstres qui devraient rejoindre le casting relativement fourni des titres (à défaut d’avoir l’intégralité) et une partie des nouvelles options à venir.

Ceci dit, on peut s’attendre à ce que Junichi Masuda et ses potes fassent équipe les uns après les autres pour revenir sur les nouveautés de cette extension, en l’occurrence, la nouvelle région et ses points d’intérêt. Ce sera aussi probablement l’occasion pour le studio de décrire et préciser la nature de certains des nouveaux monstres, nous parlons naturellement ici de Regieleki et Regidrago, les deux golems se joignant à Regice et autres Regigigas.

Vous nous trouvez un peu aigre ? Ça ne serait pas la première fois. En attendant, on aura le mot de la fin demain et peut-être même (sûrement si vous nous demandez), une date à marquer sur le calendrier. Pokémon Épée et Bouclier sont tous deux disponibles exclusivement sur Nintendo Switch. Son DLC “Les Terres enneigées de la Couronne” est encore attendu pour cet automne.