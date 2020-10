Pokémon GO – Le transfert avec Pokémon Home serait payant

L’annonce de l’ouverture imminente de la passerelle entre Pokémon GO et le Pokémon Home, l’utilitaire de stockage de Poké-monstres, était l’éclaircie de cette présentation sans saveur animée par Tsunekazu Ishihara avant-hier. Effectivement, ce service, annoncé en même temps que l’utilitaire lui-même, était attendu par les joueurs qui jonglent entre leurs Switch et leurs mobiles pour chasser. Malheureusement, un ciel dégagé ne pouvait pas le rester indéfiniment : des informations sur les modalités d’utilisation du service commencent à tomber.

Pour rappel, Pokémon Home est un service payant qui vous permet de stocker et échanger (le temps de votre abonnement) vos bestioles sur des serveurs dans les nuages. Ainsi, si vous êtes un vieux routard et souhaitez réunir tous vos monstres sur un seul et même support dans le but de réellement tous les avoir au même endroit, cela devient possible. Le logiciel est compatible avec toutes les versions depuis la Nintendo 3DS (incluant également les jeux Virtual Console Pokémon Rouge/Bleu et Argent/Or/Cristal).

Tous ? Jusqu’ici, seul Pokémon GO manquait à l’appel (ceci justifiant donc l’intérêt de l’intervention du Big Boss de la Pokémon Company). Néanmoins, comme annoncé plus tôt, des bruits courts indiquant que l’envoie de bestioles ne se fera pas sans heurt.

Vous ne croyiez tout de même pas que ce service serait proposé gratuitement, si ? Après tout, c’est pas comme si payer pour que le service fonctionne était suffisant ? Vous lisez bien, il semblerait que la Pokémon Company (ou Niantic) s’apprête à expliquer aux utilisateurs qu’une somme supplémentaire pourrait être déboursée pour que vos créatures quittent votre équipe depuis l’application mobile (sans aucune chance de retour, on le rappelle).

Si les frais sont à ce jour encore inconnus, on sait que la somme sera à payer avec des PokéPieces, la monnaie in-game de Pokémon GO. Par conséquent, il vous faudra attaquer les arènes et croisez les doigts pour que vos monstres restent assez longtemps pour ne pas avoir à sortir la CB (et encore, ça c’est si le prix du service est abordable…).

Ajoutons également que le transfert puisse prendre du temps, temps que vous pouvez écourter également moyennant finance d’après des rumeurs. Maintenant, il ne reste pas qu’à savoir 3 points essentiels : le prix, le temps du transfert et le plafond (on peut imaginer qu’un service premium pourrait permettre plus d’échange).

Inutile de tourner autour du pot, la pilule pourrait être difficile à avaler pour ce format. Qu’en pensez-vous ? Quoiqu’il en soit, Pokémon GO devrait se connecter au Pokémon Home d’ici la fin de l’année. Avez-vous prévu de déménager vos monstres ?