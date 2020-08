Pokémon GO – Les Méga-Évolutions font leur entrée

Voilà des semaines que la Pokémon Company l’a annoncé, ça fait des jours que Niantic joue avec l’excitation des fans sur le compte Twitter de l’application, l’attente est désormais révolue. Oui, les Pokémon méga-évolués vont, dès aujourd’hui, faire leurs rentrées dans Pokémon GO et par conséquent, de nouvelles mécaniques de gameplay vont apparaître dans le quotidien des dresseurs.

Comment en profiter ? Qu’est-ce que ça implique pour nos monstres et qui peut déjà en profiter ? On vous propose un petit tour d’horizon de ces nouvelles options de combat.

Tout d’abord, et parce que nous imaginons qu’il s’agit de l’information qui a vos faveurs : les Pokémon concernés. Naturellement, il s’agira de monstres de la première génération et nul autre que Dracaufeu, Tortank et Florizarre dans leurs formes de base. Les clones qui nous ont été offerts lors de la sortie du remake de Pokémon: Mewtwo contre-attaque – Révolution, tout comme les Pokémon obscurs, ne sont pas concernés.

Nos starters seront d’ailleurs accompagnés par Dardargnan qui fera office de tutoriel et nous apprendra les ficelles de cette manipulation inédite au travers d’une quête spéciale. Cette quête nous permettra de nous familiariser avec les différents objets nécessaires à la Méga-Évolution tel que la Méga-Énergie. Notez par ailleurs que cette énergie spéciale est exclusive à chacun des monstres et qu’il vous faudra donc “chasser” l’énergie qu’il vous faut dans des Raids spéciaux.

Parce que oui, comme nous l’avions évoqué plus tôt dans la semaine, une forme inédite de Raid va vous être proposée. Ça va de soit, ils mettront en scène ces nouvelles formes et vous récompenseront avec de la Méga-Énergie. Une contre-partie minime en revanche : les Raids 2* et 4* seront suspendus (temporairement à priori) afin de faire place nette à une nouvelle saison d’événements prenant pour thème la Méga-Évolution.

Sous peu, une série d’Enquêtes verra le jour pour nous inciter à nous essayer à cette nouvelle option. Effectivement, dès le 1er septembre et jusqu’au 7, une première série vous poussera à prendre part à des Méga-Raids. Ensuite, du 11 au 17 septembre, la suivante vous incitera à franchir le pas et à déclencher la transformation de vos monstres pour en affronter d’autres. Enfin, du 22 au 28, Pokémon GO vous offrira des récompenses si un de ces monstres devient votre “Pokémon Ami” (en gros, le faire marcher sur la carte à vos côtés).

Les derniers points à aborder. Tout d’abord, si la Méga-Évolution est bien toujours un phénomène temporaire, à la différence des jeux originaux, ces transformations sont à effectuer à l’extérieur des combats. Ainsi, armés de leurs nouvelles formes, nos monstres pourront se frotter aux combats de Raids mais également aux affrontements contre les membres de la Team Rocket, aux matchs de Ligue et aux rencontres entre dresseurs.

Enfin, Dracaufeu a toujours 2 formes, le jeu vous offre de choisir la forme qui vous plaît au moment de l’évolution. Naturellement, puisque le phénomène offre un bonus de dégâts aux attaques de même type que le lanceur, l’un sera plus efficace avec les attaques Dragon alors que l’autre préfèrera le type Vol.

C’est tout ce que nous avons pour le moment et c’est déjà une bonne poignée d’informations. En sachant qu’elles proviennent de sources nombreuses, il y a des chances pour que certaines de ces nouvelles évoluent (lol) rapidement, n’hésitez donc pas à repasser pour mettre vos connaissances sur Pokémon GO à jour.