Pokémon GO – La Communauté prend deux rendez-vous pour novembre

Dans l’univers de Pokémon, l’idée de dualité est omniprésente. Si c’est notamment le cas à chaque génération avec l’apparition d’un duo de cartouches (Rouge et Bleu, Soleil et Lune, X et Y, Épée et Bouclier, etc.), c’est aussi le cas dans le bestiaire de la série. Si on pense naturellement aux Pokémon légendaires, cela concerne également les monstres plus communs. Naturellement, les célébrer dans une Journée de la Communauté dans Pokémon GO devient une forme de casse-tête, d’autant que le monstre mis de côté pourrait être triste… Bref, ce mois-ci, ça ne sera pas le cas.

Retour à la première génération ce mois-ci avec deux monstres que (presque) tout oppose, deux monstres que les fans apprécient, mais surtout deux monstres qui auront droit à leur Journée de la Communauté ce mois-ci : Magmar et Elektek. Vous lisez bien ! Alors que nous pourrions très bientôt être invités (de force) à rester chez nous, Pokémon GO va nous inciter à sortir deux fois pour chasser des bestioles ce mois-ci avec deux Journées de la Communauté.

Le premier à être célébré sera le premier à apparaître dans le Pokédex, Elektek, que vous pourrez trouver partout dans la nature le dimanche 15 décembre de 11h à 17h. Bien sûr, vous pourrez le rencontrer dans ses couleurs chromatiques aussi bien qu’Elekid, sa sous-évolution. Le faire évoluer jusqu’à sa forme finale lui permettra d’apprendre l’attaque chargée Lance-Flamme.

Le dimanche suivant sera consacré à son comparse et il aura droit exactement aux mêmes égards sur la même amplitude horaire. Cependant, puisque le monstre Elektrik apprend une attaque type Feu, le monstre embrasé fera grimper la tension avec Tonnerre en évoluant en Maganon. En guise de bonus, marcher avec des Œufs permettra de les faire éclore quatre fois plus rapidement.

Voila, ce mois-ci, Pokémon GO nous date avec deux rendez-vous : le 15 novembre pour chasser des Elektek, le 21 pour rencontrer des Magmar ! Il ne reste plus qu’une inconnue : pourra-t-on les chasser en plein air ou devrons-nous le faire chez nous ? Réponse dans la soirée !