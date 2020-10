Pokémon GO – Les bonbons et les sorts d’Halloween 2020

Ce n’était plus qu’une question de temps, l’attente est désormais révolue ! Après avoir fait apparaître en tandem les Pokémon Insecte et Plante pour l’automne, puis les Pokémon Poison et Ténèbres en transition dans un événement consacré à la Team Rocket, Pokémon GO nous dévoile enfin la tenue des festivités pour la période d’Halloween, des festivités mettant largement à l’honneur les Pokémon de type Spectre (et qui offrent à Pikachu une petite retraite bienvenue).

Dès samedi, les fantômes et autres esprits frappeurs feront leur apparition pour le bonheur des amateurs de sucreries et de sensations fortes. Ils débarqueront d’ailleurs avec une cohorte d’effrayants bonus et de terrifiants défis (n’hésitez pas à dire si on en fait trop, d’autant qu’Halloween sous couvre-feu…). Bref, qu’est-ce qui va attendre les marcheurs pour la dizaine de jours à suivre ?

En plus des fantômes partout, faisant naturellement la part belle à Fantominus, Polichombr et autre Skelenox, Tenefix sera présent et fera d’ailleurs partie d’une poignée d’élus qui auront droit à une forme costumée. Eh oui, que serait Halloween sans costumes ? Donc, Tenefix pourra apparaître avec un chapeau rappelant Funecire alors qu’Ectoplasma, disponible bientôt sous sa forme Méga-Evoluée, se grimera en la forme Méga-Evoluée de Branette.

On peut ajouter dans la section Raid le retour de Darkrai et sa forme chromatique. On va à présent dérouler le tapis rouge à un monstre qui fera sa première apparition dans le jeu. Il s’agira cette fois-ci de la variante galarienne de Tutafeh qui apparaîtra aux joueurs qui rempliront les missions de la nouvelle Enquête Spéciale. Il pourra d’ailleurs évoluer, permettant d’ajouter un nouveau monstre exclusif à Épée et Bouclier dans l’application de Niantic.

Enfin, un Pokémon chromatique profitera de cet événement pour démarrer sa carrière dans Pokémon GO. Il s’agit de Spiritomb qu’il vous sera possible de capturer en remplissant l’Enquête Spéciale évoquée plus haut, ainsi que certaines Enquêtes de Terrain. On en profite pour annoncer que la Ligue lancera sa saison d’Halloween, une coupe niveau Super (pour les bestioles dont la puissance est inférieure à 1500 PC) qui verra les meilleurs monstres de type Ténèbres, Spectre, Fée, Poison, et Insecte s’affronter. Pour finir, les bonus récompenseront les captures et les transferts avec une multiplication par deux des bonbons obtenus.

Alors, qu’en pensez-vous ? Allez-vous prendre part aux festivités dans Pokémon GO ? Nous rappelons donc que les Pokémon Spectre seront mis à l’honneur dès samedi 24 octobre et jusqu’au mercredi 4 novembre pour les chasseurs de Poké-monstres nomades. N’oubliez pas le rendez-vous pris avec le défi Maître Attrapeur que nous vous partagions plus tôt.