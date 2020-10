Pokémon GO – Niantic tease une nouvelle forme de Galar

Les saisons continuent de poursuivre leur va-et-vient (oui, ça ne prend jamais de “s”) inlassable et, à l’image de ce défilement incessant, Pokémon GO fait de même avec ses événements, prétextant à chaque occasion l’ajout au compte-gouttes de monstres inédits, de formes chromatiques ou de formes de Galar. Halloween, cette année, ne déroge pas à la règle d’ailleurs et l’illustre avec brio en ajoutant non seulement une nouvelle forme chromatique, Spiritomb, une nouvelle Mega-Evolution (Mega-Ectoplasma) mais aussi la forme de Galar de Tutafeh. Eh bien figurez-vous que l’application n’en a pas fini avec cette saison puisque Niantic a confirmé, par le biais d’un nouveau visuel plein de feuilles mortes sur Twitter, qu’un autre Pokémon de cette région pourrait arriver prochainement.

Cool ! Mais qui est donc cet élu ? On va vous donner un indice : il s’agit d’une créature présentée pour la première fois avant la sortie du dyptique Pokémon Epée et Bouclier dans une vidéo bien trop longue. Ceux qui suivaient l’actualité avant la sortie du duo de cartouches doivent avoir compris, il s’agit bel et bien de Ponyta, celui qui aura pour l’occasion troqué son type feu pour faire l’usage de pouvoirs féeriques.

Mais alors, c’est pour quand ? Apparaitra-t-il dans le cadre d’une opération spéciale ? Aucune de ces questions ne semble avoir de réponse au jour d’aujourd’hui et il faudra se contenter de poursuivre Niantic et son teasing de l’enfer encore un peu avant de voir apparaitre le charmant Pokémon type Fée dans l’application en réalité augmentée. Naturellement, si nous finissons par en apprendre plus, nous mettrons à jour cette missive. Avez-vous hâte de le chasser ou avez-vous poney ?