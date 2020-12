Pokémon GO – La 6e génération entre enfin en piste

Il y a environ une semaine, Niantic nous annonçait que les créatures de Kalos allaient faire leur entrée dans Pokémon GO. C’est désormais chose faite. Depuis hier, une poignée de monstres inédits apparaît dans l’application pour le bonheur des bons et des mauvais chasseurs. Mais, sur les 72 bestioles introduites dans Pokémon X et Y, qui a déjà fait le voyage et comment les rencontrer ?

Oui parce que, des méthodes pour croiser les monstres, on le rappelle, il y en a 3, 3 que se “partagent” ce coup-ci 8 familles de bestioles. Parmi elles, comme à chaque nouvelle introduction (ou presque), les starters sont de la partie. C’est bien sûr également le cas du “piaf” de cette génération (Passerouge) ou même du nuisible Sapereau (demandez donc aux australiens ce qu’ils pensent des lapins…). Enfin, on ajoutera à cette petite liste de noms Hélionceau, Psystigri, Sonistrelle et Trousselin (qui est exclusif à notre beau pays).

Commençons naturellement par ceux que vous allez pouvoir croiser au cours de vos marchés, directement dans la nature. Ce lot inclut bien évidemment les premières formes des Pokémon de base (Grenousse, Feunnec et Marisson) ainsi que… quasiment tous les autres. Oui, le seul qui n’a pas eu le droit aux égards et en fait Psystigri. Pour ajouter cette anomalie à votre bestiaire, il vous faudra prendre part à des Raids 1*, le battre et le soumettre au test de la Pokéball.

Bon, en vrai, vous pourrez aussi l’ajouter à votre collection sans prendre part à des combats mais pour cela, il vous faudra marcher, marcher beaucoup même puisqu’il pourra vous apparaître lors de l’éclosion d’œufs 10km, œufs qu’il partagera d’ailleurs avec Sonistrelle et d’autres monstres rares des précédentes générations. Pour les autres œufs, vous pourrez adopter les starters en faisant éclore ceux qui nécessitent 5km de marche alors que ceux qui ceux qui s’ouvrent au bout de 2km sont squattés par les bestioles restantes.

Voilà, c’est tout ce que vous devez savoir sur l’introduction des monstres de la 6G dans Pokémon GO pour le moment. Alors, qu’en pensez-vous ? Notez pour conclure que ces monstres voient leurs taux d’apparition augmenter pendant encore quelques jours avant de prendre leur taux de rencontre normal.