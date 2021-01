New Pokémon Snap dévoile sa date de sortie en trailer inédit

Déjà annoncé l’année dernière au cours d’un Pokémon Presents (l’équivalent d’un Nintendo Direct consacré à la licence Pokémon), New Pokémon Snap nous revient aujourd’hui avec une date de sortie précise. Rassurez-vous, l’attente sera de courte durée avant de pouvoir remettre les mains sur cette intrigante simulation de safari dans l’univers chatoyant des Pokémon.

Une suite qui, malgré les apparences, était assez attendue par toute une partie de la communauté des Poké-fans, après un lointain premier épisode sorti sur Nintendo 64 en début 1999. Pokémon Snap fut longtemps un sombre spin-off, dont seul les rétro gamers et inconditionnels de Game Freak (maison mère de Pokémon) connaissaient l’existence.

Ce New Pokémon Snap reprend donc la formule de son grand frère ayant dépassé la majorité, en vous invitant à photographier différentes espèces de Pokémon à travers plusieurs biomes dans lesquels ils vivent en harmonie. Dans une capsule à pilotage automatique nommée Neo One, semblable aux sphères sur rails de Jurassic World, vous pourrez croiser d’innombrables espèces de Pokémon, ou bien créer des interactions entres les créatures à l’aide d’appâts et divers gadgets. L’objectif sera donc de prendre les plus belles photos en fonction des rencontres et des situations.

Il sera cette fois même possible de croiser des Pokémon à l’état de méga-évolution, qui pourront faire parfois la taille de véritables immeubles, peut-être même des nouveaux légendaires issus des derniers opus de la saga tels que Zacian ou Zamazenta. Malheureusement, pour le moment, aucun détail n’a été donné quant au bestiaire, ni même sur le choix des générations incluses.

Refrénez encore vos instincts de photographe en série jusqu’au 30 avril 2021, date à laquelle ce New Pokémon Snap sera disponible sur Switch. Nul doute que le titre rassemblera à coup sûr les vieux chasseurs comme les nouveaux joueurs encore non-familiers à cette itération des monstres de poche.