Pokémon Unite – Une bêta à destination des joueurs chinois

Mais qui voilà ? Tiens donc ! Pokémon Unite, mais c’est que ça faisait un moment, non ? Un sacré bout de temps, même ! Effectivement, depuis son annonce reçue très froidement dans un premier temps en Occident (le 24 juin plus précisément lors d’un Pokémon Direct), le soft n’a que très peu fait parler de lui et la Pokémon Company, tout comme Tencent (la compagnie majoritairement responsable du développement des premiers pas des bestioles de Game Freak dans l’univers du MOBA), sont restés très discrets. Naturellement, si nous en parlons aujourd’hui, c’est parce que l’une des deux parties est sortie de son mutisme pour annoncer la venue d’une version de test, une version qui sera offerte aux joueurs chinois.

On va dire qu’on le prend bien et que ça veut dire que le développement se déroule bien (ce qui est une bonne nouvelle), mais quand même, il y a des moyens moins brutaux pour rappeler que ce soft est conçu avec le public chinois en tête… Qu’à cela ne tienne, d’ici peu (en janvier), nos amis de l’empire du Milieu pourront accompagner les monstres de poche dans l’arène et découvrir comment s’opère cette approche originale du combat de Poké-monstres.

Effectivement, le peu de joueurs ayant accès à la démo pourront, par le biais de celle-ci, s’essayer au combat en arène et mettre les options de dialogue entre joueurs à contribution. Cependant, même si le jeu est programmé pour une sortie sur Switch et appareils mobiles (tablettes et smartphones), il est, à l’heure actuelle, impossible de savoir qui y aura accès, sur quel support et dans quelles conditions le test aura lieu. Ceci dit, on devrait bientôt être fixé puisque quelqu’un va bien finir par vendre la (Sala)mèche.

Et vous dans tout ça, qu’en pensez-vous ? Allez-vous vous laisser tenter lorsque le jeu apparaîtra sur votre support de prédilection ? Pokémon Unite devrait sortir dans le courant de l’année prochaine sur Nintendo Switch, smartphones et tablettes. En ce qui concerne Pokémon Sleep en revanche, le projet est peut-être entré en hibernation…