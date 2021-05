Légendes Pokémon : Arceus – L’open-world Pokémon est officiellement daté

Décidément, les japonais ne font vraiment rien comme les autres… On ne vous parle pas de conduite, de gastronomie ou d’émissions télé là (on pourrait mais aujourd’hui, ce n’est pas le sujet) mais, de mémoire, nous, on n’a jamais vu de gros studios balancer les dates de sortie de leurs softs les plus attendus sur Twitter sans cérémonie, sans panache… Bref sans rien de plus qu’une poignée d’émojis… Et pourtant, c’est ce que Nintendo et la Pokémon Company ont fait… Après la date de sortie du duo de remakes de la 4G, les deux firmes ont levé le voile sur la date de sortie de Légendes Pokémon : Arceus.

Alors, quand pourra-t-on découvrir Sinnoh avant sa colonisation par l’Homme ? À peine plus de deux mois après y avoir mis les pieds dans Pokémon Diamant Brillant et Perle Scintillante… Oui, l’action-RPG en open-world présenté en février dernier lors du show anniversaire spécial (consacré aux 25 ans de Pikachu et ses potes) apparaîtra sur Nintendo Switch le 28 janvier prochain. Une bonne surprise qui soulève toutefois une question : franchement, ce n’est pas un peu tôt ?

À cette question, pas de réponse pour le moment… Ceci dit, vu le succès qu’ont rencontré Pokémon Épée et Bouclier, malgré les défauts techniques évidents, on peut s’attendre à ce que cet épisode audacieux (on peut reconnaître que cet épisode s’éloigne de ce que la série principale nous propose d’habitude) rencontre une gloire certaine. Ensuite, espérons quand même que le studio prenne bien le temps de peaufiner son titre afin de nous sortir un jeu plus stable que ce que nous présentait le trailer initial, vidéo que vous pouvez revoir au pied de cet article si vous avez besoin de vous rafraichir la mémoire.

Alors, qu’en pensez-vous ? Croyez-vous que cette sortie est précipitée ? Trouvez-vous curieux que Nintendo et la Pokémon Company choisissent le mois de janvier pour une sortie ou annoncent le jeu en scred’ sur Twitter ? Serait-ce un aveu d’échec selon vous ? Vous pouvez partager votre avis avec nous dans les commentaires. Légendes Pokémon : Arceus sortira sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022. Espérons qu’on aura des images fraîches à découvrir bientôt !