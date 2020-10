TemTem – L’accès anticipé daté en exclusivité sur PlayStation 5

S’il est un genre aussi apprécié que sous-coté malgré de rares succès, c’est bien la pléthore d’essais qu’a connus la formule des Pokémon-like, entamée par le célèbre jeu du même nom fin des années 90. Certains auront réussi à se faire un nom, tels que la série des Yo-Kai Watch ou plus récemment le jeu indé Nexomon, mais le titre qui nous intéresse aujourd’hui ne vous sera probablement pas inconnu tant il est sur toutes les lèvres depuis son annonce : TemTem.

TemTem a fait fureur dès la sortie de son early-access sur Steam, fortement aidé par la mise en avant des YouTubers qui s’étaient rués sur la bêta ouverte. Un succès mérité au vu du généreux contenu déjà proposé aux balbutiements du projet, ainsi que de l’univers coloré pullulant de créatures aux designs inspirés, qui a su charmer les dresseurs de monstres en herbe.

Malgré tout, cela fait déjà plusieurs mois qu’après l’annonce d’une sortie sur toutes les plateformes, TemTem ne donne plus de nouvelles quant à une fenêtre de sortie. Jusqu’à une récente interview, qui rappelle sa venue pour l’année prochaine, mais surtout nous gratifie d’un accès anticipé disponible dès le 8 décembre prochain exclusivement sur PlayStation 5.

Cette nouvelle bêta multijoueur sera liée à la version PC, et proposera plus d’une centaines de créatures, à capturer à travers quatre des six îles qui seront disponibles dans le jeu complet.

“Toute la campagne est jouable en coopération, et comme TemTem est un monde toujours en ligne, vous rencontrerez constamment d’autres joueurs autour de vous et pourrez combattre, échanger ou simplement discuter et apprendre à connaître d’autres dompteurs de TemTem.”

Guillermo Andrades, le directeur du jeu, nous confirme donc que le titre sera toujours entièrement jouable en coopération locale ou online, que ce soit avec les quelques joueurs qui auront réussi à mettre la main sur une PlayStation 5 ou les chevronnés ayant déjà écumé TemTem sur PC.

Rendez-vous le 8 décembre prochain, pour tout ceux qui précommanderont TemTem, au prix de 37,49 € pour la version standard ou 57,49 € pour la version Deluxe, qui offrira des cosmétiques uniques accompagnés de contenu supplémentaire.