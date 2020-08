Temtem amorce son entrée dans la prochaine génération de consoles

Les joueurs et collectionneurs de monstres y jouent déjà depuis quelques mois grâce à la version early access disponible sur Steam, il était attendu pour un lancement dans le courant de l’année (ou l’année prochaine) sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, nous parlons bien sûr du Pokémon-like du studio espagnol Crema : Temtem. Figurez-vous que ce dernier n’en a pas fini avec ses ambitions et dévoile un trailer inédit confirmant une sortie sur PlayStation 5.

Dans le courant de l’année 2021, vous pourrez parcourir l’archipel flottant aux côtés de vos monstres sur PlayStation 5 dans ce MMORPG largement inspiré de Pokémon. Mais ne prenez pas nos mots pour argent comptant, découvrez le vous même avec le trailer disponible en bas de cette page et qui revient sur une poignée de ses spécificités. Cependant, si la nouvelle est quelque peu réjouissante pour ceux qui ont l’intention de s’équiper de la prochaine console de Sony, elle va peut-être jeter un froid à d’autre.

Êtes-vous de ceux qui souhaitiez attendre avant de vous équiper et qui aviez pourtant hâte de rechercher de nouveaux montres sur PlayStation 4 et Xbox One ? Mauvaise nouvelle : oui, c’est apparu dans un billet sur la page Kickstarter du projet, le titre ne sortira au final plus sur ces consoles, le studio préférant privilégier les utilisateurs de nouvelles consoles au détriment des anciennes (retrouvez le billet en question dans les sources plus bas). Un geste qui nous semble étrange étant donné le format du jeu (en ligne) et qu’il ne doit falloir que quelques assets et un compte pour jouer…

Vous ne savez pas ce qu’est Temtem ? On vous explique. Il s’agit donc d’un jeu de rôle/collecte de monstres dans lequel vous incarnez, comme dans la série duquel le jeu est inspiré, un adolescent lâché dans un monde peuplé de bestioles plus ou moins mignonnes, et d’autres plus ou moins bizarres. Les ressemblances ne s’arrêtant pas là, vous pouvez les capturer, dresser, entraîner, les faire s’affronter et les faire évoluer.

Le twist, c’est que ce jeu n’est pas statique comme ceux de la série qui sort exclusivement sur consoles Nintendo, c’est un MMORPG. Par conséquent, vous voyez les joueurs aller et venir, vous pouvez communiquer avec eux et leur lancer des défis. Un concept sympa qui aurait dû arriver de Game Freak depuis un moment déjà mais bon…

De bonnes nouvelles et de moins bonnes mais c’est la vie. Temtem sortira donc sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Xbox Series X (ils le disent pas directement mais on le fait à leurs places) dans le courant de l’année 2021. Vous pouvez d’ores et déjà l’essayer en l’achetant sur Steam.