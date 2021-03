Légendes Pokémon : Arceus – Posons les bonnes questions !

La dernière présentation de la Pokémon Company remonte maintenant à environ une semaine. La surprise étant digérée, il devient plus simple de tirer des conclusions. Indéniablement, le point d’orgue de ce show ne fut nul autre que l’annonce en fanfare de Légendes Pokémon : Arceus, un jeu que les fans (même malgré les spoils) n’osaient espérer. Et pourtant, la machine est belle et bien en marche et Game Freak prouve donc qu’il est prêt à dépoussiérer sa formule quasiment inchangée depuis 25 ans avec des nouveautés de tous genres.

Au revoir environnements fermés, combats dans les herbes, caméra lockée en combat… La série opère un gros coup de balai et secoue ses fondations. Néanmoins, un tel nombre de changements implique aussi de nombreux points sur lesquels Game Freak et la Pokémon Company vont devoir revenir parce que, à l’heure actuelle, nous, on y croit moyen. Alors nous vous invitons à vous poser et à ouvrir vos chakras, oublions la technique pour le moment (en 1 an, ils ont le temps de peaufiner) et posons-nous les bonnes questions autour de ce Légendes Pokémon : Arceus.

Commençons sans plus attendre par l’un des aspects cruciaux de la licence : les combats. On va être honnête, sur le fond, nous n’attendons pas franchement beaucoup de changements et le trailer semble confirmer nos impressions. Enfin, sur le plan des affrontements bien sûr. Alors oui, pas de scène et de flash de transition, des menus largement semblables à ceux déjà observés par le passé, rien de bien surprenant jusqu’ici si vous nous demandez. Mais, il ne manquerait pas quelque chose ?

Retournons au principe de base du jeu : Légendes Pokémon : Arceus vous permet de parcourir Sinnoh d’autrefois et d’être parmi les premiers humains à dresser le portrait complet de sa faune et de sa flore. On parle d’un temps où les règles du combats entre dresseurs n’existent probablement pas, dans une contrée sans route et presque sans ville et donc, sans Conseil des 4. Vous voyez où on veut en venir ? Ne manquerait-il pas des enjeux pour un dresseur ? Et si en fait, vous n’étiez tout simplement pas dresseur dans ce jeu ?

Ou mieux, le titre n’aurait-t-il plutôt comme vocation de nous faire endosser le rôle de professeur ? N’avez-vous pas cette impression ? Si cela s’avérait correct, nous n’aurions donc pas affaire à une aventure identique à celles qui nous habituellement proposées (ce qui justifie l’approche action-RPG de ce spin-off) mais bien à un voyage contemplatif dans le but de percer les secrets d’une région inconnue. Dites ce que vous voulez, mais nous, c’est également ce que l’on ressent en observant les immenses environnements et la profondeur des décors de cette première bande-annonce.

Voilà, on a déjà abordé la forme, pourquoi ne pas poursuivre ? Vous l’avez vu et c’est revendiqué par les responsables : Légendes Pokémon : Arceus est un action-RPG et il introduit des manières inédites d’approcher les monstres : sur la pointe des pieds ou en faisant des roulades par exemple. Si on comprend l’utilisation du premier pour surprendre les monstres sauvages et faciliter une capture, à première vue, on a du mal a expliquer la seconde option. Pour éviter de se faire empaler par un Rhinocorne furieux ? Plutôt inattendu de la part des responsables, non ?

Et si c’était simplement pour nous prouver que le héros est enfin plus souple ? Idiot ? Pas vraiment, en étant moins rigide qu’une pile de briques, on peut imaginer que votre avatar pourra se faufiler dans des petits tunnels ou autres recoins et y découvrir des monstres plus timides ou simplement moins amateurs de bronzette (toujours cohérent quand on pense à Nosferapti, Taupiqueur ou qui sait quel autre monstre pourrait être de la partie). Pourquoi pas grimper aussi et découvrir des bêtes avides de hauteur ou même de fraicheur ?

Une question en amenant une autre. Et si la capture jouait un rôle bien plus large que celui de nous fournir une équipe ? Effectivement, si le combat n’est pas l’intérêt principal de cet épisode et que l’exploration en prend la place, ne serait-il pas logique de capturer et d’utiliser les monstres pour accéder à de nouvelles zones pour en dénicher les espèces exclusives ? Ça donnerait une fonction tout autre à la capture et bien plus compatible avec l’idée d’un explorateur dans le monde de Pokémon. Qu’en dites-vous ?

Enfin, et il s’agira de notre dernier point, Légendes Pokémon : Arceus ne serait-il pas un jeu EXCLUSIVEMENT solo ? Par “solo”, nous entendons que le titre ne devrait pas proposer d’interactions multijoueur comme les échanges ou les combats. En effet, c’est assez raccord : on a un titre qui n’existe qu’en une version (pas de bestioles exclusives), qui présente une histoire et une approche différente de la capture, focalisé sur l’exploration et où les combats seraient “accessoires”. On est même tenté de penser que s’il y a connexion avec le Pokémon Home, ce serait pour récompenser les acheteurs (comme avec Pokémon Ranger).

Alors oui, nous sommes peut-être complètement à côté de la plaque et vous pourriez balayer tous nos arguments en nous invitant à imaginer des parties en ligne où les joueurs se croisent et pourraient s’affronter mais à quoi bon. Vous avez vu la fluidité de Pokémon Épée et Bouclier en ligne et la fluidité du trailer présenté la semaine dernière (Chimpenfeu en 5fps alors qu’il n’y avait rien sur la map…), sans une Switch Pro (au moins), ce serait inconcevable. C’est pour ça que nous pensons qu’il s’agit cette fois-ci d’une expérience solo.

À quoi ressemblera Légendes Pokémon : Arceus selon vous ? Nous savons que nous avons brossé qu’une partie des interrogations que la nouvelle IP soulève et que bien d’autres subsistent (les Pokéballs, est-ce le début d’une nouvelle série ? Comment appelle-t-on un Pokémon dans un monde où les poches n’existent pas encore ?) Donnez-nous votre avis dans les commentaires et n’hésitez pas à argumenter pour donner à d’autres l’envie de poursuivre le débat. Légendes Pokémon : Arceus sortira en exclusivité sur Nintendo Switch en 2022.