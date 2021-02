Légendes Pokémon : Arceus – Premier vrai projet open-world Pokémon ?

Voilà, c’était la surprise de ce Pokémon Presents, la firme responsable de l’univers de Pikachu et ses potes vient de dévoiler une nouvelle IP, un nouveau jeu qui devrait (logiquement) réaliser les rêves de nombreux fans : un Pokémon prenant place dans un monde ouvert dynamique. Faites place nette pour Légendes Pokémon : Arceus.

Attention, beaucoup à déballer ici puisque, pour la première fois depuis des lustres (si on écoute les langues pendues qui traînent sur internet), Game Freak et la Pokémon Company innovent ! L’aventure de Légendes Pokémon : Arceus prendra cours dans la région de Sinnoh (oui, la même région que Pokémon Diamant et Perle dont les remakes viennent aussi d’être annoncés) dans un passé lointain, bien avant que Féli-Cité et les Éoliennes ne se dressent dans les vastes et vertes étendues sauvages peuplés de Pokémon.

Cependant, dans un monde où les règles n’existent pas encore, où les routes qui accueillent généralement gamins, canons et loubards ne sont pas dessinées et dans une région inconnue où vivent de nombreuses créatures sauvages, des challenges inédits se dresseront face à vous. Accompagné d’un starter à choisir parmi 3 types dans la plus grande tradition de la série (ici Héricendre, Brindibiou et Moustillon), à vous de dresser le premier Pokédex de cette région.

Toutefois, à la différence des autres jeux de la série, on a à faire ici à un action-RPG ce qui vous offrira de nouvelles possibilités en terme de gameplay (comme le fait de s’accroupir) afin de surprendre les bêtes sauvages et de les capturer. Bien sûr, vous pourrez également les affaiblir en les affrontant avec vos monstres, à l’ancienne quoi. Enfin, ajoutons que, comme le confirme le titre, Arceus devrait jouer un rôle important lors de votre voyage.

C’est tout ce qu’il y a à dire pour le moment sur ce jeu mais gageons que bien des surprises nous attendent encore. Espérons également que Game Freak continuera à optimiser son titre qui semblait (sur le trailer du moins) souffrir de nombreux lags en plus de ne pas être très fin mais bon, d’ici sa sortie plannifiée pour le début de l’an prochain toujours en exclusivité sur Nintendo Switch, Légendes Pokémon : Arceus a encore de quoi nous surprendre.