Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante – Le dyptique officieux maintenant officiel

Il en aura fallu du temps, il aura joué avec le cœur des fans les plus acharnés, ceux qui les désirent depuis des mois maintenant, ceux qui les réclament continuellement à corps et à cris et ceux qui les font vivre sur les réseaux sociaux et les forums mais ça y est, le moment de délivrance est enfin venu.

Oui, il aura fallu attendre que la Pokémon Company diffuse un show spécial pour les 25 ans de ce monde singulier qui accueille les petits et les grands afin de découvrir les remakes que la plèbe attendaient : Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont officiellement confirmés.

Les fuites qui ont eu lieu plus tôt dans la journée étaient correctes, d’ici peu, à vous les joies de choisir entre Tortipouss, Tiplouf et Chimpenfeu et de vous lancer dans un voyage sur les terres glacées de Sinnoh. Pour épouser l’aspect rétro de ces jeux sortis à l’origine en 2006 (2007 chez nous) sur Nintendo DS, le jeu, développé par IICA (le studio derrière le Pokémon Home), a épousé une esthétique “chibi” familière des amateurs de manga (et des joueurs de Harvest Moon/Story of Seasons) même si les combats, eux, reprennent l’esthétique de ceux de Pokémon Épée et Bouclier.

En revanche, rien de nouveau ne semble avoir été incorporé à ces remakes. Enfin, on dit ça mais on se base juste sur le premier trailer (que vous pouvez découvrir ci-dessous) et sur l’absence de détails dont nous a fait part le tristement inexpressif d’Utsunomiya (ensuite, ce n’est pas son boulot de nous faire rire mais il pourrait nous aider à rêver un peu quoi). Qu’à cela ne tienne, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront tous deux en fin d’année 2021 et en exclusivité sur Nintendo Switch. C’est quand même bien les sorties mondiales, dire que ça n’existait pas à l’époque !