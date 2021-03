Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante – Posons les vraies questions !

En fin de semaine passée, la Pokémon Company l’a enfin fait. Elle a tenu la présentation dont les fans rêvaient depuis des mois. Cette dernière a d’ailleurs tenu ses promesses puisqu’elle a confirmé à ses amateurs la concrétisation de 2 de leurs plus grandes attentes : un nouveau Pokémon en monde ouvert et le remake de la 4G : Pokemon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Cependant, comme d’habitude, ce show n’aura pas fait que des heureux.

Bottons directement en touche, nous ne sommes pas ici pour parler des graphismes, loin de là. Si nous avons bien un avis dessus, nous estimons en fait qu’ils ne pèseront que peu sur les ventes du jeu. En effet, comme Pokémon Épée et Bouclier (décriés sur les réseaux sociaux), les 2 jeux se vendront probablement par palettes (après tout, les jeux évoqué plus haut sont dans le top 3 des jeux les plus vendus de la série !). Alors abordons plutôt les points essentiels, ceux qui, selon nous, pourraient poser problèmes.

Première problématique : la connectivité. En 2006, Pokémon Diamant et Perle bouleversaient la série. Grâce au support qui les accueillait (la DS), le duo de cartouches a permis l’ajout d’une feature devenue depuis indispensable pour les joueurs modernes : les échanges et les combats sans fil, notamment sur internet. Impensable que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante fassent l’impasse sur cette option, juste ?

Selon nous, oui, ça semble improbable. Avec sa politique du “tout ouvert”, on peut au moins imaginer qu’une connexion avec Pokémon Home est prévue pour le remake mais il se pourrait bien que ça s’arrête là. Oui, il nous semble improbable que le duo de remakes permette les échanges et les combats avec Pokémon Épée et Bouclier. Pourquoi ? Et si nous vous répondions avec le Pokédex ?

Avec la nouvelle génération de cartouches, pour la premiere fois, Game Freak a fait quelque chose qui a déchaîné des mois de colère chez les fans : l’abandon du Pokédex national. Si cela semble anodin, ce point soulève en fait de grosses questions. Combien de bestioles seront en jeu maintenant que l’on sait que la firme n’hésite plus à trancher dans le Dex ? Les verront-nous toutes ? Ou juste celles avant Épée/Bouclier ? Ou meme, seules celles prévues dans le jeu original ?

Difficile de répondre, d’autant que, l’ajout de Pokémon des dernières versions (et les combats entre ces cartouches) pourraient également impliquer la présence du Gigamax dans le jeu. Rien n’est impossible bien sûr, ben oui, les remakes précédents incluaient déjà la présence d’éléments des titres derrière lesquels ils se glissaient (Pokemon ROSA proposaient la Mega-Evolution par exemple.) mais ça nous semble compliqué.

Et puisqu’on en est à parler de ce qu’il y aura et de ce qu’il n’y aura pas, qu’en est-il des attaques ? En 2007, Pokémon ne disposait que de 17 types. Les générations successives en ont ajouté 1 de plus (le type Fée avec Pokémon X et Y) mais surtout, le nombre d’attaque est passé d’un peu plus de 400 à plus de 600 avec Épée et Bouclier. On ajoute également que ce compte considère les compétences qui ont quitté le jeu avec le passage sur Switch.

Donc Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante reposeront-ils sur les liste de techniques de Pokémon Épée et Bouclier ou bien celui des épisodes originaux sur DS ? Un entre 2 peut-être avec la présence des Pokémon type Fée et leurs compétences ? Beaucoup de points sur lesquels le studio doit donc encore revenir…

Pour conclure, on pourrait bien sûr ajouter le mini-jeu de la caverne (en ligne ou pas ? à 8 joueurs ou à 16 comme initialement prévu ?), se demander s’ils proposeront du contenu inédit (comme dans Pokémon Omega Rubis et Alpha Saphir) et plein d’autre chose mais ces sujets nous semblent déjà pas mal. Qu’en pensez-vous ? Attendez-vous Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?